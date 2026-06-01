Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu đổi mới mô hình tăng trưởng

Chiều 1/6, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, Giám sát số 04 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn Kiểm tra, Giám sát đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ Thành ủy đến cấp cơ sở; nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập, quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới, đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành nề nếp, thông suốt, bảo đảm nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu.

Thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét, nhân rộng như: việc xây dựng phần mềm kiểm tra, theo dõi, giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá, cập nhật định kỳ để điều chỉnh kịp thời; thành phố chủ động cắt giảm, đơn giản hoá 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương.

Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp, phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương điều chỉnh kịp thời; đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường.

"Một là, bố trí số lượng biên chế đã đáp ứng yêu cầu chưa? Thứ hai, năng lực đó đã đáp ứng yêu cầu của công việc xã, phường đó chưa? Tính chất quy mô của các xã, phường rất khác nhau, cho nên phải đánh giá kỹ lưỡng năng lực tổ chức thực thi và chất lượng đội ngũ cán bộ của từng cấp cơ sở. Đánh giá theo yêu cầu công việc, vị trí việc làm thì phải đánh giá được năng lực của đội ngũ cán bộ, từ đó mới có thể bố trí cho đúng, đủ biên chế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại hội nghị.

Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ nhu cầu biên chế dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế để chủ động làm việc với Trung ương, trên tinh thần phải tinh gọn bộ máy rất lớn, nhưng địa phương phải chứng minh được luận cứ khoa học và thực tiễn để giữ hoặc đề xuất số lượng biên chế hợp lý.

Hải Phòng phải chủ động bứt phá

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13% đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách không còn phù hợp; thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng trong năm 2026; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ban, ngành và các quận, huyện, xã, phường; phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi sát từng địa bàn, từng lĩnh vực để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp...cũng như huy động nguồn lực và phân bổ vốn đầu tư.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng; phải là nơi thử nghiệm, triển khai áp dụng những mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng Nghị quyết 57.

Thành phố huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam gắn vào việc thu hút FDI với chuỗi cung ứng. Với những vấn đề đó, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thành viên đoàn kiểm tra, giám sát tại hội nghị.

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị.

Phấn đấu, quyết tâm phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Chủ động rà soát nội dung quy hoạch thành phố và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch.

Về triển khai Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng, tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng sát thực hơn nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp toàn bộ các kiến nghị, báo cáo giải trình của thành phố Hải Phòng để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.

Lại Hoa