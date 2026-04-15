Thủ tướng: Tiết kiệm khi mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi lại

Yêu cầu trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đưa ra khi kết luận phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp.

Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới, thiết thực, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, thi đua trong giai đoạn mới phải gắn chặt với việc thực hiện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân; triển khai kế hoạch thi đua theo tiêu chí rõ nhiệm vụ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, gắn với kết quả đầu ra; phát huy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

"Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, không hình thức, hướng tới người dân và cơ sở, tập trung vào đối tượng trực tiếp tạo ra giá trị; tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt; tập trung phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; tạo động lực chuyển hóa chủ trương đúng đắn thành hành động, kết quả thực chất, cụ thể", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát các phong trào thi đua đã được phát động, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí thành viên Hội đồng để hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, tổ chức thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Về trọng tâm công tác thi đua - khen thưởng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung vào các nội dung: thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phân tích cụ thể hơn, Thủ tướng nêu rõ, để góp phần tăng trưởng 2 con số, phải quyết liệt cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, việc này sẽ giúp cắt giảm rất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng.

Cùng với đó, muốn tăng trưởng 2 con số thì chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành rất hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống trước khi phát huy mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026 (khoảng 170-180 nghìn tỷ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên), đồng thời tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu với các chỉ tiêu định lượng cụ thể để góp phần tăng trưởng.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các cấp, các bộ, ngành, địa phương bắt buộc phải tiết kiệm, càng trong bối cảnh khó khăn càng phải tiết kiệm khi mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi lại…

Thủ tướng nêu rõ, Kết luận số 18 của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; không chỉ hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương mà cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia thực hiện mục tiêu này.

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đề cao vai trò tham mưu, chủ động, sáng tạo của Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu số.

Thủ tướng đề nghị ngay sau phiên họp, các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng bắt tay vào triển khai, phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong giai đoạn mới; tạo sự chuyển biến thực chất và rõ nét hơn trong công tác thi đua - khen thưởng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.