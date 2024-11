Thứ trưởng Công Thương: Hỗ trợ doanh nghiệp Long An mở rộng chuỗi cung ứng

(VTC News) -

Sáng 14/11, Bộ Công Thương phối hợp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu Long An 2024.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, năm 2024, dù gặp nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị và chi phí vận tải tăng, Việt Nam vẫn đạt những thành tựu xuất nhập khẩu ấn tượng. Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 646 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2023, với sự đóng góp tích cực từ nhiều mặt hàng chủ lực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trước những thách thức chung, Long An đã năng động thích ứng và thúc đẩy các hoạt động thương mại nhằm mở rộng thị trường. Với vị trí chiến lược kết nối TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, Long An giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc gia. Sản phẩm chủ lực của tỉnh như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và dệt may đã góp phần lớn vào thành tựu xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại.

Tiếp nối thành công của Hội nghị năm trước, Hội nghị năm nay quy tụ gần 100 doanh nghiệp nước ngoài, các Thương vụ Việt Nam ở nhiều quốc gia, các tập đoàn bán lẻ lớn và gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Long An.

"Đây là cơ hội quý báu để doanh nghiệp Long An khai thác thị trường, nắm bắt các tiêu chuẩn quốc tế, và tiếp cận nhà phân phối trong nước và quốc tế. Tôi kỳ vọng rằng các phiên thảo luận và kết nối tại hội nghị không chỉ giúp quảng bá sản phẩm và môi trường đầu tư Long An mà còn mở ra các quan hệ đối tác bền vững, mở rộng chuỗi cung ứng hiện có và xây dựng chuỗi mới, đưa sản phẩm Long An và Việt Nam vươn tầm toàn cầu", bà Thắng nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh Long An và doanh nghiệp địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thương mại quốc tế, đảm bảo sự bền vững cho chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhận định, sau thành công của Hội nghị Kết nối Giao thương Xúc tiến Xuất khẩu Long An 2023, tỉnh đã đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đến nay, Long An tiếp tục thu hút đầu tư và tăng trưởng xuất nhập khẩu với nhiều kết quả tích cực. Hiện tỉnh có 19.245 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 390 nghìn tỷ đồng, trong đó 2.244 dự án trong nước chiếm trên 473 nghìn tỷ đồng.

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2024, tỉnh thu hút 95 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 640 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI lên 1.366 với vốn đăng ký trên 12,5 tỷ USD, nằm trong top 10 cả nước về thu hút FDI.

Về xuất nhập khẩu, Long An đạt kim ngạch khoảng 10,7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2024. Xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 4,2 tỷ USD, tăng 16,9%. Dự kiến cả năm, xuất khẩu đạt 7,5 tỷ USD và nhập khẩu 5,4 tỷ USD. Những con số này cùng với quy mô công nghiệp đang mở rộng khẳng định Long An là một thị trường lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đối mặt nhiều thách thức trong sản xuất kinh doanh và tìm kiếm đối tác.

"Việc tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa nhà cung cấp Long An với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại là thiết thực và ý nghĩa", ông Lâm nói và mong muốn hội nghị sẽ là cầu nối giúp các tổ chức xúc tiến thương mại, hệ thống phân phối, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp cận thông tin hữu ích để phát triển chiến lược kinh doanh... Từ đó giúp Long An đạt mục tiêu xuất khẩu 7,5 tỷ USD trong năm 2024 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.