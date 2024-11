Lãnh đạo tỉnh Long An xúc tiến đầu tư hạ tầng giao thông tại Pháp

(VTC News) -

Ngày 13/11, Đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được - dẫn đầu đến Paris, Pháp, bắt đầu chuyến xúc tiến đầu tư và thương mại tại châu Âu.

Ngay sau khi đến Pháp, Đoàn công tác có buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Soletanche Freyssinet - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ kết cấu dây văng và các kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Manuel Peltier, Chủ tịch Tập đoàn Soletanche Freyssinet, giới thiệu rằng tập đoàn có hơn 80 năm lịch sử trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, với hơn 10.000 dự án mỗi năm trên toàn cầu.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc tại Tập đoàn Sotetanche Freyssinet.

Tại Việt Nam, Soletanche Freyssinet đã hoạt động từ năm 2003 và tham gia nhiều dự án lớn như Keangnam Landmark Tower, Indochina Plaza Hà Nội, hầm Hải Vân, cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son). Lãnh đạo tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông tại tỉnh Long An.

Trả lời đề xuất của tập đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn, đánh giá cao năng lực và công nghệ của Soletanche Freyssinet, vốn đã được chứng minh qua các dự án tại Việt Nam. Ông Huỳnh Văn Sơn khẳng định, hạ tầng giao thông là động lực cho kinh tế, Long An ưu tiên dành nguồn lực cho các dự án giao thông lớn, nhất là ở các khu vực công nghiệp để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Trong thời gian qua, Long An đã tập trung triển khai và hoàn thành trước tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và các dự án liên kết vùng như đường Vành đai TP Tân An, Đường tỉnh 823D, 830E và 827E. Đặc biệt, tuyến ĐT827E được xác định là trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang và địa phương đang hoàn thiện thủ tục để phân kỳ đầu tư đường dẫn và ba cầu qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.

Dự án ba cầu trên tuyến ĐT827E đã được Chính phủ phê duyệt sử dụng vốn vay ODA với tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỷ đồng. Với quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao, dự án này phù hợp với năng lực của các tập đoàn công nghệ xây dựng tiên phong như Soletanche Freyssinet.

Việc hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm sẽ giúp bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối vùng. Những dự án này khi hoàn thành không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo nên những công trình giao thông biểu tượng, định hình hình ảnh riêng biệt cho tỉnh.

Sau buổi làm việc tại trụ sở Soletanche Freyssinet, Đoàn công tác tỉnh Long An đã đến khảo sát dự án Metro Grand Paris Express, một trong những dự án hạ tầng giao thông lớn nhất của Pháp, với gói thầu do Soletanche Freyssinet thực hiện. Đoàn đã tìm hiểu chi tiết về quy mô, phương thức vận hành và các công nghệ tiên tiến của dự án, qua đó học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đầu tư và xây dựng các dự án giao thông trong tỉnh.

Theo lịch trình, ngày mai, Đoàn công tác sẽ tham dự Tọa đàm Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Pháp với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Pháp quan tâm đến Việt Nam. Ngoài ra, đoàn sẽ gặp gỡ các cơ quan ngoại giao và tổ chức doanh nghiệp của Pháp và Việt Nam.