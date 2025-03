Giá cà phê hôm nay 24/3: Đầu tuần ổn định

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 24/3 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5 ở mức 5.515 USD/tấn, không biến động so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 7 ở mức 5.504 USD/tấn, bằng mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 390,15 cent/lb, giữ nguyên so với 1 ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 7 ở mức 385,30 cent/lb, bằng với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định, giao dịch trong khoảng 132.900 - 134.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 133.900 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 132.900 đồng/kg, không đổi.

Giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 133.900 đồng/kg, bằng với mức giao dịch 1 ngày trước.

Giá cà phê tại Đắk Nông được thương lái thu mua ở mức 134.000 đồng/kg, bằng đầu giờ sáng qua.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2đạt 169,8 nghìn tấn, trị giá 964,3 triệu USD, tăng mạnh mạnh 26,7% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với tháng tháng trước. Còn so cùng kỳ năm ngoái tăng 6,9% về lượng và tăng 82,6% về trị giá.

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giảm 22% về lượng nhưng tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đánh giá, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2 tăng trưởng khả quan nhờ nguồn cung trong nước dồi dào khi nước ta vào vụ thu hoạch.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm tăng mạnh 75,9% so cùng kỳ, lên mức 5.678 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 1 và tăng 70,8% so với tháng 2.

Như vậy, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 5.561 USD/tấn, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2024.