(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm Dầu gội bồ kết thảo dược (nhãn hàng Hoa Xứ Lạng), số tiếp nhận Phiếu công bố 01/23/CBMP-LS và Dầu xả nha đam gừng dừa (nhãn hàng Hoa Xứ Lạng), số tiếp nhận Phiếu công bố 02/2023/CBMP-LS.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, địa chỉ tại thôn Hoàng Tâm, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 2 sản phẩm dầu gội bồ kết, dầu xả nha đam. (Ảnh: Chụp màn hình fanpage Dầu gội thảo mộc thiên nhiên Hoa xứ Lạng)

Theo Cục Quản lý Dược, nguyên nhân thu hồi là cơ sở sản xuất không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/6/2026, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với các sản phẩm do Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường vì vi phạm quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cơ sở cung ứng để thực hiện thu hồi.

Các địa phương cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của cơ sở sản xuất và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.