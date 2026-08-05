Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cùng hai sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada, đề nghị ngừng kinh doanh và gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 do vi phạm quy định của pháp luật.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và bày bán trên Shopee, Lazada.

Tuy nhiên, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 đối với sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3.

Để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử và các gian hàng liên quan ngừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin về sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Điện tử Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Shopee, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương rà soát việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ cho phép kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ quan này cũng yêu cầu hai sàn ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ toàn bộ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đây của Cục An toàn thực phẩm về tăng cường quản lý thực phẩm chức năng trên môi trường trực tuyến.

Shopee và Lazada phải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 7/8/2026.