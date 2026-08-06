Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay biến động trái chiều khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, qua đó giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sớm được khôi phục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hai bên đã có “một ngày đàm phán” và đánh giá các cuộc trao đổi với Iran diễn ra theo hướng tích cực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Washington sẽ “ra đòn rất mạnh” nhằm vào Tehran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán hòa bình với Mỹ. Dù vậy, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Oman đã đạt được đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz và một tuyên bố chung đang được hoàn tất.

Giá dầu thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến mọi diễn biến liên quan đến tuyến hàng hải này đều có tác động đáng kể tới thị trường năng lượng.

Các chuyên gia cho biết, thị trường vẫn duy trì sự lạc quan nhưng chưa thực sự tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững.

Trước đó, những tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã khiến giá dầu lao dốc 5% trong phiên giao dịch ngày 4/8, đưa giá dầu Brent đóng cửa dưới mốc 80 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ ngày 13/7.

Giá dầu cũng chịu áp lực từ việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng do các nhà máy lọc dầu giảm công suất chế biến, trong khi lượng dầu nhập khẩu cũng nhích lên.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 2,5 triệu thùng, lên 407 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates cho biết, giá dầu WTI chịu áp lực lớn hơn do lượng dầu tồn kho tại điểm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.