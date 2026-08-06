Công an TP Đồng Nai thông tin vụ cháy lớn tại chợ Biên Hòa

(VTC News) -

Ngày 6/8, Công an TP Đồng Nai thông tin về vụ cháy tại khu vực chợ Biên Hòa xảy ra tối 5/8, lực lượng chức năng huy động quy mô lớn, khống chế đám cháy, không để cháy lan.

Theo Công an TP Đồng Nai, khoảng 20h20 ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đồng Nai nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực Thương mại Biên Hòa - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đồng Nai, địa chỉ số 18, khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 14 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 102 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đến khu vực 7, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị hậu cần đến hiện trường.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, nhiều lực lượng khác cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động điều động 120 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chở quân và 1 xe chỉ huy; Phòng Cảnh sát giao thông huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng; Công an phường Trấn Biên và lực lượng an ninh cơ sở tham gia bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy.

Ngoài lực lượng công an, nhiều đơn vị quân đội và lực lượng PCCC chuyên ngành cũng kịp thời chi viện với tổng cộng 9 xe chữa cháy và 46 cán bộ, đội viên, gồm Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Tên lửa 43, Nhà máy Z114, Lữ đoàn 918 cùng các đội PCCC chuyên ngành của doanh nghiệp trên địa bàn.

Do tính chất phức tạp của vụ cháy, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo Công an TP Đồng Nai, đám cháy xảy ra tại khu vực ki-ốt có kết cấu bê tông cốt thép gồm 2 tầng. Bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như vải, nhựa, cao su, mây tre đan và các vật liệu dễ bắt lửa khác nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai nhiều mũi trinh sát, tổ chức phun nước làm mát, ngăn cháy lan và bảo vệ các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 21h35 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế trên diện tích khoảng 900 m². Đến 22h10, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an TP Đồng Nai, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.