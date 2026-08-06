Công nghệ 6/8: SpaceX thử nghiệm vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa Falcon 9

(VTC News) -

SpaceX thử nghiệm vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa

SpaceX vừa công bố dự án Starfall, với mục tiêu sử dụng tên lửa Falcon 9 để vận chuyển hàng hóa siêu tốc trên Trái Đất và đưa hàng lên quỹ đạo. Đây là bước tiến nhằm mở rộng hệ thống logistics toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội cho sản xuất trong môi trường vi trọng lực và chân không ngoài không gian.

Tên lửa Falcon 9 được phóng lên bầu trời. (Ảnh: AP)

Khác với máy bay Concorde từng thử nghiệm vận tải siêu thanh, hệ thống tên lửa của SpaceX hướng đến phục vụ chính phủ, quốc phòng và các tình huống khẩn cấp. Việc vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa có thể giúp đưa thuốc men, thiết bị cứu trợ hoặc hỗ trợ quân sự đến bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong vài giờ.

Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật và hậu cần vẫn rất lớn. Hàng hóa phải chịu rung lắc mạnh khi phóng và hạ cánh, đòi hỏi thiết kế bao bì đặc biệt. Ngoài ra, việc xây dựng mạng lưới bãi phóng, bãi hạ cánh và tích hợp với hệ thống vận tải hiện có là bài toán phức tạp. Các chuyên gia tin rằng nếu vượt qua được những trở ngại này, Starfall có thể mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải và kinh tế vũ trụ.

Blue Origin khắc phục sự cố động cơ BE-4

Blue Origin vừa xác nhận nguyên nhân vụ nổ tên lửa New Glenn hồi tháng 5 là do van oxy chính trên một trong bảy động cơ BE-4 gặp trục trặc. CEO Dave Limp cho biết công ty đã thu hồi và kiểm tra phần cứng, từ đó đưa ra giải pháp sửa đổi nhỏ để nhanh chóng lắp đặt lại trên các động cơ hiện có.

Bãi phóng tên lửa tại Florida, Mỹ bị hư hại sau vụ nổ tên lửa của Blue Origin. (Ảnh: Joey Roulette)

Vụ nổ đã gây thiệt hại lớn cho bãi phóng tại Florida, làm chậm kế hoạch bay thử lần thứ tư của New Glenn. Thay vì xây lại tháp vận chuyển khổng lồ bị hư hại, Blue Origin sẽ thay đổi quy trình tích hợp tải trọng để tiết kiệm thời gian, nhằm đưa tên lửa trở lại hoạt động trước cuối năm nay.

New Glenn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đưa tàu đổ bộ Blue Moon lên Mặt Trăng cho NASA và triển khai vệ tinh Internet của Amazon. Sự cố này càng làm gia tăng áp lực lên ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ vốn đang thiếu nguồn cung tên lửa phóng. Nếu khắc phục thành công, Blue Origin sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với SpaceX trong lĩnh vực phóng vệ tinh và thám hiểm không gian.

Mitsubishi sản xuất hàng loạt robot hình người tại Nhật Bản

Mitsubishi Motors vừa công bố kế hoạch hợp tác với startup Highlanders Inc. để sản xuất hàng loạt robot hình người tại nhà máy Kyoto. Dây chuyền sản xuất động cơ cũ sẽ được tái sử dụng, với mục tiêu tạo ra tới 1.000 robot mỗi tháng từ năm 2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng công nghệ AI và tự động hóa để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành công nghiệp.

Robot HL Human của Highlanders trình diễn khả năng di chuyển giống con người tại Tokyo. (Ảnh: Highlanders)

Những robot này, mang tên HL Human, được phát triển từ năm 2025 với 19 khớp chuyển động và khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong nhà máy. Chúng có thể tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, lập kế hoạch chuyển động và xử lý công việc giống con người. Mitsubishi sẽ thử nghiệm robot ngay trên dây chuyền sản xuất động cơ của mình trước khi thương mại hóa rộng rãi.

Highlanders, một startup xuất thân từ Đại học Tokyo, đặt mục tiêu phát triển robot phục vụ sản xuất, logistics, kiểm tra hạ tầng và ứng cứu thảm họa. Với sự hậu thuẫn từ Mitsubishi, công ty kỳ vọng mở rộng năng lực sản xuất và đưa robot hình người trở thành giải pháp phổ biến trong nhiều lĩnh vực.