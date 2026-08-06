Giá vàng hôm nay 6/8: Tăng phi mã, vượt 4.200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu. Kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận hòa bình cũng làm giảm lo ngại lạm phát, qua đó tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và hiện dao động quanh 75-80 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào thứ Ba hoặc thứ Tư để mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại tự do đi lại.

Mỹ, Iran và Oman được cho là đã tiến rất gần tới một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và tạo điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có thể công bố thỏa thuận trong ngày 5/8, trong khi Iran đã hoàn tất phê chuẩn nội bộ.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt chịu sức ép phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng (mua) - 141,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 138,3 triệu đồng/lượng (mua) - 141,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,8 triệu đồng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.249 USD/ounce, tăng 177 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thị trường đang chờ báo cáo việc làm Mỹ (NFP) công bố vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Dữ liệu ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ góp phần định hình kỳ vọng lãi suất. Giới phân tích dự báo kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 95.000 việc làm trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt.

Cùng với giá dầu giảm và dữ liệu kinh tế yếu hơn, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống khoảng 59%, gây áp lực lên USD, qua đó hỗ trợ vàng.

Theo Goldman Sachs, việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng sẽ bù đắp tác động tiêu cực của việc giảm leo thang địa chính trị và tin đồn về việc Fed tăng lãi suất.

Nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, giá dầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác sẽ giảm mạnh. Giá vàng khi đó có thể tăng với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là điều chưa chắc chắn.

Trong ngắn hạn, vàng vẫn được dự báo tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD.