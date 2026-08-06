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Xuất bản ngày 06/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 06/08/2026 07:00 AM

Chuyên gia dự báo giá vàng chưa đứt gãy, xu hướng còn tăng

(VTC News) -

Dù giá vàng thế giới giảm gần 30% so với mức kỷ lục vào tháng 1/2026, nhiều chuyên gia cho rằng trong dài hạn, xu hướng tăng giá của kim loại quý vẫn chưa đứt gãy.

VTC News
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