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Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn Đánh trận giỏi, sức địch muôn người, là một trong Ngũ hổ tướng nhưng cuộc đời Mã Siêu không vinh quang, dã tâm của ông khiến cha, em và cả gia tộc bị thảm sát.

Mai Phương Thuý trở thành 'hoa hậu giàu nhất showbiz Việt' thế nào? Được mệnh danh "đại gia ngầm'', ''hoa hậu chứng khoán", Mai Phương Thuý được cho là một trong những hoa hậu giàu có nhất Việt Nam.

Chuyên gia dự báo giá vàng chưa đứt gãy, xu hướng còn tăng Dù giá vàng thế giới giảm gần 30% so với mức kỷ lục vào tháng 1/2026, nhiều chuyên gia cho rằng trong dài hạn, xu hướng tăng giá của kim loại quý vẫn chưa đứt gãy.

Ngứa suốt một năm, nam thanh niên uống rượu thay thuốc ngủ, men gan tăng vọt Nam thanh niên 28 tuổi ngứa triền miên gần một năm, tự đắp lá chữa bệnh rồi tìm đến rượu để ngủ, khiến da bội nhiễm nặng và men gan tăng cao.

Công nghệ 6/8: SpaceX thử nghiệm vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa Falcon 9 SpaceX công bố dự án Starfall, sử dụng tên lửa Falcon 9 để vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và mở rộng hệ thống logistics toàn cầu.

'Tử huyệt' trên máy bay ném bom nổi tiếng nhất nước Pháp Được ca ngợi là biểu tượng tốc độ, nhưng "tử huyệt" đã khiến LeO 451 không thể phát huy hết tiềm năng.

Tin xe 6/8: BYD tung SUV siêu sang hơn 7 tỷ đồng, Pajero 2027 lộ cấu hình BYD giới thiệu SUV siêu sang Yangwang U8L bản 4 chỗ, Mitsubishi hé lộ Pajero mới.. là một số tin xe đáng chú ý 6/8.

Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn Một quán Internet ở Trung Quốc không chỉ phục vụ game thủ mà còn trở thành nơi trú ẩn cho những người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống.

Better Choice Awards 2026 lần đầu tôn vinh doanh nghiệp kiến tạo đất nước Better Choice Awards 2026 ra mắt hạng mục Nation Builders Awards, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển đất nước.

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² khoảng bao nhiêu? Nhờ vẻ đẹp cân đối, thanh thoát cùng công năng phù hợp với nhiều gia đình, nhà 2 tầng mái Nhật 90m² đang là lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Những mối quan hệ thầy trò 'gương vỡ lại lành' của showbiz Việt Từng có mâu thuẫn và bị nghi ngờ là "cạch mặt"nhau dù từng có mối quan hệ thầy trò thân thiết, nhiều cặp sao Việt quyết định hoá giải mâu thuẫn sau nhiều năm.

Cận cảnh nơi Hà Nội sắp mở phố đi bộ thông minh kết hợp không gian văn hóa Hà Nội sẽ thí điểm phố đi bộ tại Thành Thái - Khúc Thừa Dụ, kết hợp không gian văn hóa, ẩm thực và công nghệ, kỳ vọng tạo điểm đến mới ở phía Tây Thủ đô.

Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? Mhóm máu vốn là thông tin riêng tư về y tế nhưng đối ở Hàn Quốc, người dân thường hỏi về điều này khi làm quen hoặc gặp mặt lần đầu.

Giá vàng hôm nay 6/8: Tăng phi mã, vượt 4.200 USD/ounce Sáng 6/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.249 USD/ounce, tăng 177 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.