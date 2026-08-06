Chuyên gia dự báo giá vàng chưa đứt gãy, xu hướng còn tăng

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Dù giá vàng thế giới giảm gần 30% so với mức kỷ lục vào tháng 1/2026, nhiều chuyên gia cho rằng trong dài hạn, xu hướng tăng giá của kim loại quý vẫn chưa đứt gãy.
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Sáng 6/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.249 USD/ounce, tăng 177 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Lúc 6h ngày 6/8, giá dầu WTI ở mức 75,06 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 79,45 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
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