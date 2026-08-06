Mai Phương Thuý trở thành 'hoa hậu giàu nhất showbiz Việt' thế nào?

(VTC News) -

Mai Phương Thuý đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m8 cùng số đo 3 vòng gợi cảm 86-61,5-95. Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc, cô còn được mệnh danh là “hoa hậu giàu nhất showbiz Việt”, thậm chí là “đại gia ngầm” với khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau vài năm hoạt động sôi nổi, Mai Phương Thuý rút khỏi showbiz để tập trung cho kinh doanh, đầu tư tài chính.

Khác với nhiều người đẹp cùng thời, Mai Phương Thúy không lựa chọn gắn bó lâu dài với ngành giải trí. Sau vài năm hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực này, cô dần rút khỏi showbiz để tập trung cho kinh doanh, đầu tư tài chính và xây dựng kế hoạch tài sản dài hạn.

Năm 2014, người đẹp bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán và coi đây là công việc nghiêm túc chứ không phải thú vui nhất thời.

Mai Phương Thúy từng chia sẻ cô yêu thích chứng khoán bởi tính minh bạch của thị trường. “Tôi thích chứng khoán vì nó minh bạch. Tôi không phải người giỏi đi quan hệ, cũng không thích. So với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều”, người đẹp bày tỏ.

Nhờ nhiều năm đầu tư hiệu quả, Mai Phương Thúy được khán giả hâm mộ gọi là “hoa hậu chứng khoán” hay “đại gia ngầm”. Tuy nhiên, cô từng cho biết bản thân không quá thích những mỹ từ này mà chỉ xem mình là người biết đầu tư.

Người đẹp được khán giả gọi là “hoa hậu chứng khoán” hay “đại gia ngầm” của showbiz.

Tháng 4/2025, Mai Phương Thúy tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội việc đã “vật lộn cả ngày” để mua thành công 1 triệu cổ phiếu HPG ở mức giá sàn khoảng 21.300 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, khoản đầu tư được ước tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Sau khi cổ phiếu HPG tăng mạnh, nhiều đồn đoán cho rằng nàng hậu có thể thu lãi hàng tỷ đồng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy đã lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình trước những thông tin suy diễn về hoạt động đầu tư cá nhân và khẳng định không nên đưa ra các con số khi chưa có căn cứ.

Không chỉ đầu tư chứng khoán, Mai Phương Thúy còn được cho là sở hữu nhiều bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo Hoa hậu Việt Nam 2006, cô hiếm khi để tiền nhàn rỗi mà thường phân bổ vào các kênh đầu tư sinh lời. Những thành quả hiện tại là kết quả của quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro trong nhiều năm.

Mới đây, Mai Phương Thúy mua một căn sky villa rộng khoảng 400m² tại Hà Nội để tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu. Căn hộ nằm trên tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp, có thang máy và sảnh riêng, với giá trị được tiết lộ khoảng 120 tỷ đồng.

Trước đó, Mai Phương Thúy từng tặng em gái chiếc ô tô trị giá gần 8 tỷ đồng.

Mai Phương Thuý từng mua tặng em gái chiếc ô tô trị giá gần 8 tỷ đồng.

Sau 20 năm đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những hoa hậu có cuộc sống khiến công chúng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô đều gây chú ý với phong cách thời trang thanh lịch cùng loạt phụ kiện xa xỉ.

Người đẹp sở hữu bộ sưu tập đồng hồ của các thương hiệu lớn như Patek Philippe, Audemars Piguet hay Hublot, nhiều mẫu trị giá hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó là loạt túi xách và phụ kiện cao cấp của Louis Vuitton cùng nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp thành công và khối tài sản lớn, cuộc sống riêng tư của Mai Phương Thúy cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nàng hậu 8X hiện chưa lập gia đình. Cô ít chia sẻ về chuyện tình cảm nên càng khiến công chúng tò mò về “nửa kia” của người đẹp.

Mai Phương Thuý sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ và túi xách, phụ kiện thời trang cao cấp.

Gần đây, Mai Phương Thuý tiết lộ bạn trai cô là một doanh nhân giàu có; họ đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kỳ hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thuý cho biết anh là người có điều kiện kinh tế, luôn chiều chuộng, nhường nhịn và sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn.

Dù có bạn trai lâu năm, cô nhiều lần khẳng định mình chưa đặt nặng chuyện kết hôn. Người đẹp cho rằng mỗi người có một hành trình riêng và cô chỉ muốn bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng. Ngay cả khi bạn trai có điều kiện kinh tế, cô vẫn muốn tự chủ về tài chính và tự tạo dựng thành quả của mình.