Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

186 bị can khác bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cáo trạng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. “Ông trùm” đường dây lừa đảo Mr Pips cùng bạn gái và bố mẹ hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội mà có.

Ngoài tài sản là vàng, tiền mặt, bất động sản, quá trình điều tra xác định, Phó Đức Nam sở hữu 25 xe ô tô và 7 xe máy.

Loạt xe sang thu giữ trong vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, Phó Đức Nam nhờ bố là bị can Phó Đức Thắng mượn căn cước công dân của chị N.B.N. (SN 1979; trú tại phường Rạch Dừa, TP.HCM; là đồng nghiệp của Thắng) rồi gửi cho Nam.

Sau đó, Nam nhờ làm dịch vụ thành lập công ty Cổ phần vận tải Phương Nam Xanh. Nam dùng danh nghĩa pháp nhân công ty này và các văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội, TP.HCM để làm thủ tục đăng ký 8 xe ô tô.

Những chiếc ô tô của Phó Đức Nam gồm: 1 chiếc xe ô tô Audi Q7 màu xanh; 1 chiếc Kia Carnival màu đen; 1 chiếc Ford Ranger màu đỏ cam; 1 chiếc Jaguar F-Pace màu xanh; 1 chiếc Toyota Tundra màu xanh; 1 chiếc xe ô tô Mercedes-Benz AMG G63 màu xanh; 1 chiếc Mercedes-Benz E300 màu đen; 1 chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen.

Mr Pips còn mua rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 chiếc xe ô tô khác. Trong số này, xe ô tô hiệu Ferrari Roma màu xanh mang tên Phó Đức Tú, trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM; là em trai của Mr Pips.

Sau khi mua, đăng ký xe, Nam nhờ Tú ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) quản lý, sử dụng, định đoạt chiếc xe.

Mr Pips còn nhờ Tú đứng tên 3 xe ô tô khác hiệu Jaguar F-Type màu đỏ, Mercedes-AMG A45S màu đen, Porsche 911 Turbo S màu đỏ và ủy quyền cho bạn gái sử dụng.

Mr Pips cũng nhờ bị can Dương Quang Trung đứng tên ô tô hiệu Mercedes-AMG GT R màu xanh và nhờ bị can Phó Đức Tuấn đứng tên ô tô hiệu Mini John Cooper màu xám.

Một chiếc ô tô Mercedes-Benz C200 màu đen khác mang tên Hồ Quốc Tuấn (trú tại phường Ba Đình, Hà Nội). Khi mua chiếc xe, Nam nhờ bị can Nguyễn Thị Thủy và được Thuỷ đồng ý liên hệ nhờ Tuấn đứng tên chiếc xe.

Ngoài ra, một ô tô hiệu BMW 330i màu xám mang tên Nguyễn Thị Ninh Giang (trú ở TP.HCM). Nam mua chiếc xe từ Giang rồi nhờ bạn là Đặng Công Trung (trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) ký nhận hợp đồng do Giang ủy quyền cho Trung sử dụng, quản lý.

Phó Đức Nam mua 2 chiếc xe ô tô rồi đứng tên đăng ký chủ sở hữu, gồm 1 chiếc xe ô tô hiệu BMW X2 màu trắng BKS 72A-448.49; 1 chiếc ô tô hiệu VinFast Lux màu đen BKS 72A-484.61.

Phó Đức Nam còn mua 4 xe ô tô nhưng chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu gồm: xe ô tô Toyota Camry màu đỏ (BKS: 70A-256.55) mang tên bị can Nguyễn Thanh Phong do Nam mua lại của Phong; ô tô Mazda MX-S màu đỏ (BKS: 30H-883.73) mang tên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Đức Tín được Nam mua thông qua salon ô tô Sơn Tùng Auto của Sầm Minh Huệ.

Ô tô hiệu Nissan GT-R Special màu xanh (BKS 80-091-NG-11) mang tên Văn phòng kinh tế Thương Mại của một Đại sứ quán, được Nam mua thông qua Salon ô tô Sơn Tùng Auto; ô tô Porsche Macan màu xanh (BKS 51K-213.09) mang tên Hoàng Duy Thanh. Nam mua chiếc xe của Thanh rồi thỏa thuận để Thanh ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm quản lý, sử dụng.

Bên cạnh ô tô, Mr Pips còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm như Harley-Davidson FXRST, MV Agusta Rush, Honda CB1300 Super, Honda CB1100 Super, KTM 390 Duke... Phần lớn số xe này cũng được nhờ người khác đứng tên.

Ngoài những chiếc xe trên, Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm khai Nam mua 1 xe ô tô Tesla Model S màu đỏ, đăng ký tên Nguyễn Anh Đức (Hà Nội). Tuy vậy, Nam và Tâm không biết chiếc xe ở đâu và không có yêu cầu, đề nghị gì về chiếc xe này.