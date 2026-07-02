Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc sữa rửa tay Dr Clean và kem bôi da thảo mộc Young

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hai văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm vi phạm quy định về công thức sản phẩm.

Sản phẩm đầu tiên bị thu hồi là Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ (hộp 1 tuýp 20g), số tiếp nhận Phiếu công bố 1072/22/CBMP-LA, số lô 011124, ngày sản xuất 28/11/2024, hạn dùng 28/11/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Mekong Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ngãi cho thấy mẫu sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben nhưng các chất này không được công bố trên nhãn và trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng xác định một số nguyên liệu đầu vào chứa các thành phần như Glycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Propylene Glycol, 1,2-Hexanediol nhưng không được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Một lô kem bôi da thảo mộc Young rau má bị thu hồi trên toàn quốc (Ảnh: Vietnamnet).

Sản phẩm thứ hai bị thu hồi là Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Dr. Clean Peach) chai 500g, số lô V412 04, ngày sản xuất 18/8/2025, hạn dùng 17/8/2028.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH MTV Hóa phẩm VICO sản xuất.

Mẫu sản phẩm được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại một siêu thị ở Hà Nội để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm chứa Natri benzoat nhưng không công bố trên nhãn.

Theo báo cáo giải trình của doanh nghiệp, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố. Đồng thời, công thức gốc của sản phẩm cũng không có thành phần Coco-Glucoside như đã công bố.

Cục Quản lý Dược cho biết, cả hai lô mỹ phẩm đều bị thu hồi do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm trên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Các doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi mỹ phẩm đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ các lô sản xuất cùng sản phẩm để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố của hai sản phẩm, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.