  • logo
Xuất bản ngày 03/08/2026 10:30 PM
Xuất bản ngày 03/08/2026 10:30 PM

Iran tuyên bố bắn hạ UAV 30 triệu USD của Mỹ ở eo Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại eo biển Hormuz, trong khi quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Chiều 3/8, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắn hạ thêm một chiếc UAV trị giá 30 triệu USD của quân đội Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Iran tuyên bố vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chiếc UAV bị bắn hạ là dòng MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Vị trí bắn hạ chiếc UAV là tại eo biển Hormuz, khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran thời gian qua. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể của vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực, cũng chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó, trong thời gian xung đột, Iran cũng nhiều lần tuyên bố bắn hạ các UAV hiện đại của quân đội Mỹ. Căn cứ các báo cáo của Tehran, một số nguồn tin khu vực cho rằng Iran có thể đã bắn rơi hơn 150 UAV các loại của Mỹ, trong đó có khoảng 30 chiếc MQ-9 Reaper.

Bá Thi(VOV-Cairo)

Link: https://vov.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-ban-ha-uav-30-trieu-usd-cua-my-o-eo-hormuz-post1320915.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMN 2/8 - Kết quả XSMN hôm nay chủ nhật 2/8/2026
XSMN 2/8 - Kết quả XSMN hôm nay chủ nhật 2/8/2026
Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 3/8: TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa dông
Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 3/8: TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa dông
XSMT 2/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
XSMT 2/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm