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Xuất bản ngày 17/07/2026 03:29 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 03:29 PM

Danh sách 5 mỹ phẩm chăm sóc da của Kencare Việt Nam bị thu hồi, tiêu hủy

Như Loan
Như Loan
(VTC News) -

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 5 mỹ phẩm chăm sóc da do hồ sơ chứng minh chất lượng và an toàn không đầy đủ theo quy định.

Quyết định do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành, yêu cầu đình chỉ lưu hành đối với 5 sản phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam đưa ra thị trường. Các cơ sở kinh doanh phải dừng ngay việc buôn bán, sử dụng, đồng thời thu hồi toàn bộ sản phẩm để trả lại đơn vị cung ứng.

Danh sách bị thu hồi gồm hai sản phẩm thuộc nhãn hàng P’CELL là Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler; ba sản phẩm thuộc nhãn hàng Juviskincare là JuviGrows, JuviFill và JuviPro2.

Đây đều là các dòng mỹ phẩm hướng đến phục hồi da sau laser, vi kim, peel, đồng thời hỗ trợ chăm sóc da lão hóa.

Nguyên nhân bị thu hồi là hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF) của doanh nghiệp không đầy đủ theo quy định.

Đây đều là các dòng mỹ phẩm hướng đến phục hồi da sau laser, vi kim, peel, đồng thời hỗ trợ chăm sóc da lão hóa.

Đây đều là các dòng mỹ phẩm hướng đến phục hồi da sau laser, vi kim, peel, đồng thời hỗ trợ chăm sóc da lão hóa.

PIF là bộ tài liệu bắt buộc đối với mọi mỹ phẩm lưu hành trên thị trường. Hồ sơ này giúp cơ quan quản lý kiểm tra chất lượng, đánh giá độ an toàn của sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Theo quy định, PIF thường bao gồm công thức thành phần, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, báo cáo đánh giá an toàn, dữ liệu về nguyên liệu, nhãn sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan. Khi cơ quan chức năng thanh tra hoặc kiểm tra, doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ các tài liệu này.

Việc thiếu hồ sơ khiến cơ quan quản lý không đủ cơ sở để kiểm chứng nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và mức độ an toàn của sản phẩm trước khi lưu hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Kencare Việt Nam thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/8. Cơ quan này cũng đề nghị sở y tế các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế liên tục siết quản lý thị trường dược phẩm và mỹ phẩm nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng quảng cáo sai sự thật.

Từ đầu năm đến nay, nhiều lô mỹ phẩm đã bị đình chỉ lưu hành và tiêu hủy. Gần đây nhất, bốn sản phẩm dầu gội đầu cũng bị thu hồi do phát hiện chứa chất cấm.

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