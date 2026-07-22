(VTC News) -

Thông thường, khi nhắc đến việc đi qua nước, ai cũng nghĩ ngay đến cảnh quần áo, giày dép hay cơ thể bị ướt. Chính vì vậy, câu hỏi “Cái gì có thể đi qua nước mà không bị ướt?” thoạt nghe tưởng như vô lý, bởi dường như mọi vật tiếp xúc với nước đều khó tránh khỏi bị thấm ướt.

Thế nhưng, điều thú vị của câu đố lại nằm ở chỗ đề bài không hề giới hạn đối tượng. Nó không nói đó phải là con người, động vật hay một đồ vật cụ thể. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy cũng đủ khiến rất nhiều người vô thức tự đặt thêm điều kiện và đi lệch khỏi hướng suy luận.

Cái gì có thể đi qua nước mà không bị ướt?. (Ảnh minh hoạ)

Đây là dạng câu đố mẹo không đòi hỏi kiến thức hay kinh nghiệm, mà thử khả năng quan sát và cách hiểu ngôn ngữ. Đôi khi, đáp án không nằm ở việc tìm một thứ có khả năng chống nước, mà ở việc nhìn câu hỏi theo một góc độ hoàn toàn khác.

Không ít người sau khi biết lời giải đã bật cười vì nhận ra mình suy nghĩ quá phức tạp. Trong khi đó, những người bình tĩnh đọc kỹ từng chữ lại có thể nhanh chóng tìm ra đáp án chỉ sau vài giây.

Liệu bạn có nằm trong số đó? Hãy thử dành thêm ít phút để suy luận trước khi xem lời giải. Biết đâu đáp án bạn nghĩ đến lại chính là cách giải mà nhiều người bỏ lỡ ngay từ lần đọc đầu tiên.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.