Trung Nguyên Legend góp mặt trong chương trình ngoại giao văn hóa tại TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 25/7/2026, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend trở thành một trong những điểm trải nghiệm văn hóa nổi bật trong chương trình “Dạo bước để hiểu về Thành phố” do Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức.

Hoạt động mở ra không gian giao lưu, đối thoại và kết nối văn hóa thông qua cà phê, đồng thời góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa cà phê Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Cà phê trong ngoại giao văn hóa

Đây là chương trình đầu tiên thuộc mô hình ngoại giao văn hóa trải nghiệm do Sở Ngoại vụ TP.HCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua hành trình khám phá các công trình biểu tượng của thành phố, chương trình hướng đến giúp Lãnh sự đoàn cùng bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, kiến trúc cũng như khát vọng phát triển của TP.HCM.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM (áo xanh) và đại diện các Tổng lãnh sự quán ấn tượng với bộ thưởng lãm Thiền Cà Phê mang dấu ấu văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam.

Trong lộ trình tham quan các địa danh như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, trụ sở UBND TP.HCM và Công viên Bến Bạch Đằng, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại số 68 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) được lựa chọn là điểm dừng chân để giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam.

Tại đây, các thành viên Lãnh sự đoàn được trải nghiệm không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật hội tụ tinh hoa của ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, dấu ấn đặc trưng của Trung Nguyên Legend. Điểm nhấn của chương trình là bộ thưởng lãm Thiền Cà Phê, mang đậm triết lý và tinh thần cà phê Việt Nam.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm thưởng thức cà phê, các đại biểu còn được giới thiệu về chiều sâu văn hóa, giá trị tinh thần gắn với cà phê Việt. Bên cạnh đó, ly cà phê sữa đá cùng bánh mì giòn - hai biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt Nam - cũng để lại nhiều ấn tượng với các khách mời quốc tế.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM, cho biết trải nghiệm Thiền Cà Phê đã “làm bừng tỉnh các giác quan”. Theo ông, cà phê không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt mà còn là một giá trị văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hệ thống quán của Trung Nguyên Legend được đánh giá là “điểm đến” quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu, “mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê” theo chuyên trang ẩm thực Eater Portland (Mỹ).

Việc được lựa chọn đồng hành trong chương trình ngoại giao văn hóa của Sở Ngoại vụ TP.HCM tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng các không gian trải nghiệm văn hóa và lối sống của Trung Nguyên Legend, hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng từ Việt Nam đến quốc tế.

Lan tỏa văn hóa cà phê Việt

Theo Trung Nguyên Legend, hệ thống không gian của doanh nghiệp hiện đã có hơn 1.000 địa điểm tại Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và đang tiếp tục mở rộng sang Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga cùng nhiều quốc gia thuộc ASEAN, châu Á và châu Âu.

Các không gian này được định vị như những điểm đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam. Chuyên trang ẩm thực Eater Portland (Mỹ) từng đánh giá hệ thống quán của Trung Nguyên Legend là điểm đến quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu và mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho người yêu cà phê.

Trong khi đó, Business Weekly Taiwan giới thiệu mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend là không gian “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống”, nơi lan tỏa các giá trị, triết lý và văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống”, nơi lan tỏa giá trị và triết lý, văn hóa cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới.

Tháng 4/2026, các mô hình Trung Nguyên Legend, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tiếp tục được vinh danh trong “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026” tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, với các giá trị “Chất lượng - Chuẩn mực - Bền vững - Truyền cảm hứng”.

Bên cạnh hệ thống quán cà phê, Trung Nguyên Legend còn phát triển nhiều không gian văn hóa gắn với cà phê tại Việt Nam.

Trong đó, Cà phê Thứ Bảy được British Council đánh giá là không gian văn hóa sáng tạo, đồng thời được Financial Times nhận định là một “trung tâm xã hội quan trọng”. Làng cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột được National Geographic giới thiệu là không gian trải nghiệm cà phê mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên.

Một điểm nhấn khác là Bảo tàng Thế giới Cà phê, công trình được nhiều tổ chức truyền thông quốc tế giới thiệu như biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam.

Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic giới thiệu tới độc giả toàn cầu như một điểm đến đặc sắc “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.

Theo National Geographic, đây là nơi du khách có thể đắm mình trong văn hóa cà phê và thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn. Hãng thông tấn AP đánh giá đây là “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất”, trong khi tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) bình chọn là một trong 19 điểm đến đáng trải nghiệm khi đến Việt Nam.

Với hơn 10.000 hiện vật về cà phê cùng nhiều triển lãm chuyên đề và hoạt động trải nghiệm ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón hơn 5 triệu lượt khách đến từ hơn 20 quốc gia. Đây cũng là nơi thường xuyên đón các đoàn ngoại giao, đại sứ, tổng lãnh sự và chính khách quốc tế khi đến Buôn Ma Thuột tìm hiểu văn hóa cà phê Việt Nam.

Không chỉ trong chương trình “Dạo bước để hiểu về Thành phố”, các không gian của Trung Nguyên Legend nhiều lần được lựa chọn làm điểm trải nghiệm dành cho các đoàn ngoại giao quốc tế.

Tháng 11/2025, trong chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Séc, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam tại không gian Trung Nguyên Legend trên đường Alexandre de Rhodes (TP.HCM).

Các đại sứ, khách quốc tế thích thú khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê - một công trình biểu tượng của Buôn Ma Thuột - “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Trước đó, cựu Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM Enrico Padula cũng trải nghiệm ba nền văn minh cà phê tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend trên đường Đồng Khởi và đánh giá cao cách kết hợp giữa cà phê và Thiền để tạo nên phong cách thưởng lãm mới, đồng thời giới thiệu lối sống mang bản sắc Việt đến bạn bè quốc tế.

Song song với việc phát triển các không gian văn hóa, Trung Nguyên Legend cũng xây dựng hệ sản phẩm cà phê được sử dụng trong nhiều sự kiện đối ngoại và hoạt động ngoại giao.

Nhiều năm qua, thương hiệu này được lựa chọn phục vụ tại các hội nghị quốc tế như APEC, ASEM, ASEAN, WEF, AFF, đồng thời là thương hiệu cà phê được sử dụng trong nhiều sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa quy mô quốc gia như Đại hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc hội hay các chương trình đồng hành cùng Bộ Quốc phòng.

Sản phẩm Trung Nguyên Legend cũng hiện diện trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và được lựa chọn làm quà tặng trong nhiều hoạt động đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tinh thần sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Marc Evans Knapper - Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Ở lĩnh vực quảng bá văn hóa, Trung Nguyên Legend cho biết triết lý Cà phê Đạo - “The Tao of Coffee” do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo hướng đến lối sống nhân bản, nhân văn và phát triển bền vững đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế như Discovery, CNN và Bloomberg ghi nhận.

Tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, UNESCO và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến Di sản sống chung của nhân loại”. Diễn đàn hướng tới giới thiệu với cộng đồng quốc tế góc nhìn mới về cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam như một “di sản sống”, mang giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, sau khi trải nghiệm Thiền Cà Phê, nhận định đây là cách tiếp cận và nhìn nhận cà phê hoàn toàn khác biệt.

Theo Trung Nguyên Legend, hành trình hơn 30 năm phát triển được xây dựng từ tư tưởng “Cà phê là báu vật của đất trời, là di sản của nhân loại, là giải pháp cho tương lai”.

Doanh nghiệp cho biết đang từng bước phát triển hệ sinh thái cà phê toàn diện, trong đó cà phê không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ sản phẩm mà còn hiện diện ở các giá trị văn hóa, xã hội và tinh thần, góp phần đưa cà phê Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa, tri thức và lối sống, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu và ngoại giao văn hóa.