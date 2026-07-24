Quốc gia nào có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới?

A

Chế tạo vật liệu cắt, khoan và đánh bóng

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, khoảng 70% - 80% sản lượng kim cương khai thác trên thế giới (và phần lớn kim cương nhân tạo) được dùng cho mục đích công nghiệp chứ không phải trang sức.

Chế tạo công cụ cắt gọt: Nhờ độ cứng tuyệt đối, các vụn kim cương thô hoặc mảnh kim cương nhân tạo được gắn vào lưỡi cưa, đĩa cắt. Chúng được dùng để cắt các vật liệu siêu cứng như đá hoa cương, bê tông cốt thép, thủy tinh công nghiệp, hoặc gốm kỹ thuật.

Mũi khoan công nghiệp và thăm dò: Đầu mũi khoan đính kim cương là thiết bị bắt buộc trong ngành khai thác dầu khí, địa chất và khoáng sản để có thể đâm xuyên qua các tầng đá cứng sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, mũi khoan phủ kim cương cũng được dùng trong nha khoa (khoan răng) và y tế.