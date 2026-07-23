(VTC News) -

Một bức tường kiên cố có thể ngăn con người, xe cộ hay hầu hết đồ vật đi qua. Muốn vượt sang phía bên kia, chúng ta thường phải mở cửa, trèo qua hoặc tạo một lối đi mới. Vì thế, khi nghe câu hỏi: “Cái gì có thể đi xuyên qua tường mà không đục lỗ?”, nhiều người lập tức cho rằng đó là điều bất khả thi.

Chính suy nghĩ ấy lại là “cái bẫy” đầu tiên của câu đố.

Cái gì có thể đi xuyên qua tường mà không đục lỗ?. (Ảnh minh hoạ)

Đề bài không hề nhắc đến kích thước, hình dạng hay bản chất của đối tượng có thể xuyên qua bức tường. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ qua cũng đủ khiến người nghe vô thức giới hạn phạm vi suy luận của mình vào những vật thể hữu hình.

Đây là kiểu câu đố không yêu cầu bạn phải biết nhiều kiến thức, mà khuyến khích nhìn sự việc từ một góc độ khác. Có những thứ tưởng như không thể vượt qua một bức tường, nhưng cũng có những thứ làm được điều đó mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nếu vẫn đang loay hoay tìm lời giải, hãy thử đọc lại câu hỏi thật chậm và chú ý đến từng từ. Đôi khi, đáp án không nằm ở bức tường, mà nằm ở cách chúng ta hình dung về thứ đang đi xuyên qua nó.

Bạn đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Hãy thử giữ đáp án của mình trước khi đối chiếu với lời giải và xem liệu suy luận ấy có trùng với lựa chọn của nhiều người khác.