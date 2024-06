Thời tiết Hà Nội dịp thi vào lớp 10: Trời mát mẻ, mưa dông nhiều

(VTC News) -

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày 8-9/6. Đối với các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên sẽ thi trong ba ngày từ 8-10/6.

Theo dự báo, nhiều khả năng kỳ thi vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội sẽ diễn ra trong thời tiết mát mẻ, mưa dông nhiều.

Theo đó, từ tối và đêm 7/9 trở đi, miền Bắc chịu tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, cùng với đó hội tụ gió ở mực 1.500-3.000m. Từ đêm 7/6 đến hết ngày 9/6, toàn miền Bắc được dự báo sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông trên diện rộng.

Dự báo thời tiết Hà Nội mát mẻ trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 7/6, Hà Nội ngày có lúc mưa rào và dông, đêm có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Ngày 8/6, thời tiết Thủ đô có lúc mưa vừa, mưa to và dông, thời gian mưa vừa, mưa to tập trung về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Ngày 9/6, khu vực này có lúc mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Chuyên gia khí tượng thuỷ văn lưu ý các em học sinh cần đi sớm tránh hiện tượng tắc đường do mưa, trang bị ô, mũ để tránh mưa dễ gây ốm.