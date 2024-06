Sáng nay, gần 500 cú sét đánh xuống mặt đất

(VTC News) -

Sáng nay 5/6, Hà Nội và nhiều địa phương mưa lớn, sấm sét vang trời. Số liệu của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia (Tổng Cục khí tượng thuỷ văn) cho biết, lúc 6h50, đơn vị ghi nhận 683 cú sấm sét, trong đó có 460 cú sét đánh xuống mặt đất, 223 sét trong mây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực các quận Ba Đình, Đống Đa, Ba Vì, Đan Phượng, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và các huyện Mê Linh, Hoài Đức, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa.

Lúc 6h50 ghi nhận 460 cú sét đánh xuống mặt đất. (Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ và Đời sống)

Vùng mây đối lưu này sau đó di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành TP Hà Nội.

Trong buổi sáng nay, vùng mây này gây mưa cho khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay, miền Bắc nhiều nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 8h ngày 5/6 ở khu vực này có nơi trên 150mm như: Bản Quan (Lào Cai) 271,6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213,6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178,6mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156,4mm, Gia Phú (Lào Cai) 154,8 mm.

Từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối 5/6 đến đêm 6/6, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ 7-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.