Thí sinh TP.HCM trải qua nhiều cung bậc cảm xúc sau bài thi Toán lớp 10

Sáng 2/6, hơn 150.000 thí sinh tại TP.HCM hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập (hệ đại trà) năm học 2026-2027.
Môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 10h. Trong hình là lực lượng chức năng điều tiết giao thông trước các điểm thi.
Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi để chuẩn bị cho buổi thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh được đánh giá có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương và Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), bên ngoài cổng trường phụ huynh ngồi chờ con suốt thời gian làm bài.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ phường Gia Định) cho biết dù đây là lần thứ hai đưa con đi thi nhưng cảm giác căng thẳng vẫn không hề giảm bớt. “Con của mình học lực khá tốt nhưng bản thân phụ huynh vẫn rất lo. Mình không phải người dự thi nhưng cảm giác hồi hộp còn nhiều hơn cả con”, chị Hạnh chia sẻ.
Khoảng 9h55, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.
Nhiều em cười tươi, vui vẻ trao đổi đáp án với bạn bè và người thân sau khi hoàn thành bài thi.
Học sinh Nguyễn Khánh Đan, Trường THCS Tam Thôn Hiệp, nhận định đề thi năm nay khá vừa sức. Theo em, nhiều dạng bài đã được giáo viên hướng dẫn và ôn tập kỹ trên lớp nên em tự tin với phần bài làm của mình. “Trước kỳ thi em đã dành nhiều thời gian ôn luyện. Các dạng toán trong đề đều quen thuộc nên em khá yên tâm về kết quả”, Khánh Đan nói.
Nhiều phụ huynh ôm chầm lấy con sau khi kết thúc môn thi cuối.
Nhiều em nở nụ cười tươi, tranh thủ đối chiếu đáp án cùng bạn bè.
Trái ngược với những nụ cười rạng rỡ của nhiều thí sinh, một số em bước ra khỏi điểm thi với vẻ tiếc nuối vì chưa hoàn thành bài thi như kỳ vọng.
Năm nay, TP.HCM có 169.602 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Trong số đó, 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Riêng lớp 10 chuyên thu hút hơn 11.110 thí sinh đăng ký, trong khi chương trình tiếng Anh tích hợp có 1.794 thí sinh dự tuyển.
Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Thời gian làm bài môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút. Đối với những học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp, các em dự thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6 với thời gian làm bài 150 phút.
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 1.500 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Trong đó, 100 em được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao cấp quốc gia, còn lại là học sinh khuyết tật và học sinh dân tộc thiểu số theo quy định.
Để phục vụ kỳ thi, TP.HCM bố trí 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, hơn 2.900 nhân viên phục vụ cùng 726 cán bộ công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi.
