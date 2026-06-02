Sơn Tùng M-TP lên tiếng về MV 'Come my way'

Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, MV Come My Way đã trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được bàn luận nhiều nhất của Sơn Tùng M-TP.

Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga, MV còn tạo nên làn sóng thảo luận nhờ hàng loạt chi tiết đậm chất văn hóa Việt Nam cùng những ẩn ý được cài cắm xuyên suốt tác phẩm.

MV "Come my way" đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Hypebeast, Sơn Tùng M-TP lần đầu chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, lý do lựa chọn Tyga cũng như tham vọng đưa âm nhạc mang bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sơn Tùng M-TP nói về màn kết hợp với Tyga

Theo nam ca sĩ, anh và Tyga quen biết từ nhiều năm trước và từng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội hợp tác.

““Chúng tôi biết nhau từ lâu. Thực sự tôi không nhớ bao nhiêu lần muốn hợp tác với anh ấy. May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng thành hiện thực trong năm nay và tôi cảm thấy đó giống một sự sắp đặt của số phận”, Sơn Tùng chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết sau khi hoàn thiện phần nhạc của Come My Way, anh lập tức nghĩ tới Tyga cho đoạn rap và gửi ca khúc cho nam rapper người Mỹ.

Tuy nhiên, điều khiến dự án trở nên đặc biệt, theo Sơn Tùng, không chỉ nằm ở yếu tố âm nhạc mà còn là sự kết nối về nguồn cội. Tyga mang trong mình dòng máu Việt Nam và điều đó giúp màn hợp tác vượt xa khuôn khổ của một sản phẩm giải trí đơn thuần.

“Đây không chỉ là bài hát. Đó còn là cơ hội để cả hai kết nối lại với cội nguồn của mình”, nam ca sĩ nói.

Trong khi đó, Tyga cũng có những chia sẻ tương tự khi trả lời Forbes. Rapper người Mỹ cho biết anh luôn tự hào về phần dòng máu Việt trong mình và xem Come My Way là cơ hội ý nghĩa để tôn vinh bản sắc ấy.

“Là một người mang trong mình dòng máu Việt, tôi luôn tự hào về điều đó. Vì vậy, được tôn vinh bản sắc ấy thông qua một sản phẩm âm nhạc mang tầm vóc quốc tế như Come My Way thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa”, Tyga cho biết.

"Giữ bản sắc là nguyên tắc quan trọng nhất"

Trong cuộc phỏng vấn, Sơn Tùng dành nhiều thời gian nói về vai trò của văn hóa Việt Nam trong hành trình âm nhạc của mình.

"Tôi chưa bao giờ quên lý do khiến mình bắt đầu hành trình này. Dù chuyện gì xảy ra, tôi luôn cố gắng gìn giữ phần nguyên bản đó trong con người mình, bởi nó nhắc tôi nhớ về những ngày đầu bước chân vào ngành công nghiệp giải trí với tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất", Sơn Tùng M-TP nói.

Nam ca sĩ cho biết việc lớn lên cùng những làn điệu dân gian và âm nhạc truyền thống ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy nghệ thuật, từ cách xử lý giai điệu cho đến lối hát và truyền tải cảm xúc.

“Cách tôi hát chịu ảnh hưởng rất nhiều từ âm nhạc truyền thống. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tạo nên sự khác biệt”, anh nói.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng khẳng định việc giữ gìn bản sắc không đơn thuần là lựa chọn sáng tạo mà là nguyên tắc nghề nghiệp quan trọng nhất.

“Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, tôi nhận ra rằng chỉ cần luôn nhớ mình là ai và mình đến từ đâu thì sẽ không bao giờ đánh mất bản thân hay bản sắc riêng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Theo anh, chính sự kết nối với cội nguồn là yếu tố giúp âm nhạc của mình giữ được bản sắc riêng giữa một thị trường giải trí ngày càng toàn cầu hóa.

Về kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế, nam ca sĩ cho biết: "Trong suốt ba năm qua, tôi nỗ lực từng bước để đưa âm nhạc của mình đến với khán giả toàn cầu. Tất nhiên, tôi có rất nhiều sự chuẩn bị, bởi khi theo đuổi một hành trình dài hơi, tài năng thôi là chưa đủ. Để đi được đường dài, cần nhiều hơn thế".

Nam ca sĩ cũng cho biết một khi đã quyết định làm điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, dốc toàn bộ tâm sức cho nó. "Tôi không muốn giấc mơ này mãi chỉ là một dấu hỏi trong tâm trí. Tôi muốn tự mình đi tìm câu trả lời", Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Bên cạnh những câu chuyện về âm nhạc và văn hóa, Sơn Tùng cũng lần đầu giải thích về chi tiết xuất hiện ở phần after-credit của MV Come My Way.

Ở những giây cuối cùng của MV, hình ảnh nam ca sĩ đang tạo nên một sinh vật màu trắng khiến nhiều khán giả đặt ra hàng loạt giả thuyết về dự án tiếp theo.

Theo Sơn Tùng, đây hoàn toàn là một dụng ý nghệ thuật.

“Đó không đơn thuần là một con sâu. Nó là cánh cửa mở ra chương tiếp theo tôi đã chuẩn bị cho khán giả”, anh tiết lộ.

Chia sẻ này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về một dự án mới nằm trong kế hoạch dài hạn mà nam ca sĩ đang theo đuổi sau Come My Way.