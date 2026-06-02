2.300 cán bộ, giáo viên chấm thi lớp 10 từ hôm nay, dự kiến công bố điểm từ 19/6

Hôm nay 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, sau khi hoàn tất việc tiếp nhận hướng dẫn chấm, phiếu chấm và các tài liệu liên quan.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng chấm thi, ngành giáo dục Thủ đô huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng hỗ trợ tham gia thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi kỳ thi kết thúc. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra từ 30/5 đến 1/6 với gần 124.000 thí sinh dự thi.

Theo kế hoạch, Ban chấm thi tổ chức họp với các tổ trưởng chuyên môn để phổ biến quy chế, thống nhất phương pháp chấm, trao đổi nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận nhằm bảo đảm quá trình chấm thi diễn ra khách quan, chính xác.

Ban chấm thi làm việc từ ngày 2/6 đến hết ngày 10/6. Trong thời gian này, trưởng ban chấm thi có trách nhiệm cập nhật và báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào 17h hằng ngày.

Lực lượng tham gia chấm thi gồm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo các phòng chuyên môn, thư ký, giám khảo, cán bộ công an, nhân viên y tế, bảo vệ và các bộ phận phục vụ khác. Ban chấm thi được thành lập theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đối với bài thi tự luận, giám khảo được yêu cầu có hiểu biết vững về chương trình giáo dục trung học cơ sở. Trong khi đó, những người thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm phải sử dụng thành thạo phần mềm chấm thi theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết các điều kiện phục vụ công tác chấm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban chấm thi chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ quy trình từ ghép phách, chấm thi, lên điểm đến xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật đối với bài thi và hồ sơ liên quan.

Các khu vực chấm thi được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về an ninh và bảo mật. Phòng lưu giữ bài thi, phòng chấm tự luận và phòng chấm trắc nghiệm đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/6.