Vàng PNJ 416 giá bao nhiêu 1 chỉ hôm nay?

Vàng 416 là gì?
Để tính tuổi của vàng, người ta sử dụng thang đo karat (viết tắt là K) nhằm chỉ độ tinh chất của vàng trong hợp kim. Thang đo này xếp từ 1 - 24.
Theo đó, vàng 416 là dòng vàng có hàm lượng vàng nguyên chất 41,6%, tương đương vàng 10K theo hệ Karat. Phần còn lại là các kim loại khác nhằm tăng độ cứng và độ bền trong quá trình chế tác trang sức.
Vàng 10K có màu vàng đậm hơn vàng 24K và vàng 18K nhưng sáng hơn vàng 14K. Vàng 10K có độ cứng cao hơn vàng 24K và vàng 18K, dễ dàng gia công và chế tác thành những món đeo hàng ngày như nhẫn, dây chuyền, lắc tay hay bông tai.
Màu sắc của vàng 10K có thể biến đổi tùy thuộc vào tỷ lệ các kim loại pha trộn. Nó thường có màu nhạt hơn so với vàng cao cấp hơn và có thể xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau từ vàng hồng đến vàng trắng.
Để duy trì vẻ đẹp vàng 10K cần được bảo quản cẩn thận, tránh tiếp xúc với hóa chất mạnh và cần được làm sạch định kỳ.
Vàng PNJ 416 giá bao nhiêu 1 chỉ?
Theo cập nhật mới nhất sáng 2/6, vàng PNJ 416 (10K) giao dịch ở mức 5,6 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 6,49 triệu đồng/chỉ chiều bán ra. Mức chênh lệch mua - bán khoảng 890.000 đồng/chỉ.
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ
Giá mua
Giá bán
Vàng 416 (10K)
5.600
6.490
Giá một số loại vàng khác tại PNJ hôm nay
Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h40 ngày 2/6/2026
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ
Giá mua
Giá bán
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
15.450
15.750
Vàng Kim Bảo 999.9
15.450
15.750
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
15.450
15.750
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
15.450
15.750
Vàng nữ trang 999.9
15.200
15.600
Vàng nữ trang 999
15.184
15.584
Vàng nữ trang 9920
14.855
15.475
Vàng nữ trang 99
14.824
15.444
Vàng 916 (22K)
13.670
14.290
Vàng 750 (18K)
10.810
11.700
Vàng 680 (16.3K)
9.718
10.608
Vàng 650 (15.6K)
9.250
10.140
Vàng 610 (14.6K)
8.626
9.516
Vàng 585 (14K)
8.236
9.126
Vàng 416 (10K)
5.600
6.490
Vàng 375 (9K)
4.960
5.850
Vàng 333 (8K)
4.305
5.195
Lưu ý, đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng PNJ 416 có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. Do vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.
Bình luận