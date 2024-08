Thi lại Hoa hậu sau 10 năm đăng quang, Kỳ Duyên vẫn bị chê 'hời hợt, thiếu lửa'

Tập 1 Miss Universe Vietnam 2024 vừa lên sóng nhận được nhiều quan tâm của khán giả, trong số đó là phần thi của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Từng đăng quang cuộc thi hoa hậu cách đây 10 năm, việc người đẹp quê Nam Định trở lại với đường đua nhan sắc gây bất ngờ.

Trên sân khấu, Kỳ Duyên khiến giám khảo Hương Giang khen ngợi bởi nhan sắc rạng rỡ. Người đẹp mở màn bằng việc hô tên và dùng song ngữ để nói về lý do gác danh hiệu Hoa hậu Việt Nam tranh tài ở Miss Universe Vietnam 2024.

Phần giới thiệu của Kỳ Duyên tại vòng sơ khảo.

Sau khi nói tiếng Anh, Kỳ Duyên tự chia sẻ lại bằng tiếng Việt: “10 năm trước, tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tôi luôn muốn đại diện tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên đã có vài biến cố trong tuổi trẻ nên đích đến của tôi chưa đạt được. Tại thời điểm này, tôi đã có sự tự tin hoàn toàn khi chiến đấu cho giấc mơ của bản thân".

Cũng theo thí sinh quê Nam Định, khoảnh khắc đứng trên sân khấu khiến cô bồi hồi nhớ về mình của 10 năm trước. Thời điểm đó, Kỳ Duyên chỉ 18 tuổi, còn nhiều bỡ ngỡ. “Khi ghi danh dự thi, tôi đã sẵn sàng để trở thành một thí sinh giống như các bạn khác”, cô nhấn mạnh.

Kỳ Duyên nói nếu không tham gia Miss Universe Vietnam 2024 mà phát triển bản thân an toàn như trước, cô vẫn được khán giả yêu thương. Tuy nhiên, người đẹp vẫn đau đáu về giấc mơ chinh phục cuộc thi quốc tế của mình.

Sau khi cân nhắc, nàng hậu 28 tuổi quyết định dự thi. “Cách đây 2 năm, tôi từng nghĩ khi mình thi cuộc thi sẽ được gì, mất gì và sau đó tôi đã chọn không thi. Bây giờ tôi không nghĩ về điều đó nữa, tôi chỉ làm thôi”, cô khẳng định.

Qua vòng sơ khảo, Kỳ Duyên cùng 32 thí sinh bước vào phần thi "Who I am". Đây là vòng thi để các thí sinh tự giới thiệu mình là ai trong vòng 1 phút trên sân khấu.

Được bắt cặp với Trà My, Kỳ Duyên được các ban giám khảo nhận xét, tuy là Hoa hậu nhưng cô lại có dáng đi giống một người mẫu.

Thanh Hằng nhận xét Kỳ Duyên: "Kỳ Duyên hôm nay hơi cứng, có phần hơi mất tập trung. Lúc chụp hình, em rất đẹp nhưng phong độ của em bây giờ đang đi xuống. Chị nghĩ khi tham gia Hoa hậu mình nên mềm mại hơn. Biểu cảm bên ngoài của em như đang lo lắng, em không tập trung hết vào phần thi. Hôm nay đứng trên sân khấu, thực sự chị chưa hài lòng về Duyên".

Mặc dù vậy, Kỳ Duyên vẫn giành chiến thắng đối thủ khi có phần thuyết trình thuyết phục hơn.

Sau khi lên sóng, phần thể hiện của Kỳ Duyên nhanh chóng nhận được nhiều bàn luận của khán giả. Dù được đánh giá là thí sinh mạnh nhất cuộc thi, tuy nhiên vẫn có người nghi ngờ thực lực của người đẹp.

Nhiều khán giả nhận xét Kỳ Duyên vẫn còn khá yếu trong cách thuyết trình, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ. Khi dùng tiếng Anh, Kỳ Duyên đa số chỉ dùng những từ vựng cơ bản, dù vậy nhưng vẫn chưa lưu loát. Đặc biệt là phần hô tên của Kỳ Duyên vẫn còn khá hời hợt và thiếu lửa, chưa khiến cho người xem cảm nhận được sự hết mình của cô tại cuộc thi.

Ngoài ra, dự án cộng đồng mà Kỳ Duyên đem tới chương trình là việc xây dựng một kênh Youtube để truyền động lực tập thể thao, ăn uống lành mạnh tới các bạn trẻ cũng chưa đủ thuyết phục khán giả.

Một vài khán giả bình luận: "Mình đã kì vọng nhưng khi xem video này lại thấy rõ năng lượng cho tới sự khôn khéo khi trả lời, trình độ tiếng Anh của Kỳ Duyên thực sự chưa có gì nổi bật. Chỉ mong bạn cố gắng và làm bật lên điểm mạnh bản thân rõ hơn ở những phần tới không thì sẽ mất nhiều hơn được sau cuộc thi này", "Mình rất thích Kỳ Duyên, nhưng đúng là tiếng Anh là rào cản lớn nhất của em ấy"...

Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả vẫn đặt niềm tin và ủng hộ Kỳ Duyên vì đây vẫn chỉ là tập đầu tiên của chương trình.

Ngoài Kỳ Duyên, Miss Universe Vietnam 2024 cũng quy tụ rất nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz như MLee, Phí Phương Anh, Hà Kino, Quỳnh Anh, Vũ Thuý Quỳnh... Mặc dù được kỳ vọng sẽ là mùa giải toàn "chiến binh nghìn máu", tuy nhiên khán giả đang khá hoang mang về chất lượng của thí sinh năm nay sau khi tập 1 lên sóng.

Xét về mặt bằng chung, các thí sinh đều không quá nổi trội về khả năng thuyết trình. Nhiều thí sinh còn lộ rõ yếu điểm về khả năng ăn nói nhưng vẫn có tên trong top 33 chung cuộc. Điều này khiến cho khán giả lo lắng về việc sẽ tìm ra được một đại diện Việt Nam chất lượng để ra quốc tế tranh tài tại Miss Universe 2024.

Miss Universe Vietnam 2024 được xây dựng theo các tập trình diễn được ghi hình và phát lại với những sân khấu được đầu tư bài bản. Sẽ có 7 sân khấu khác nhau, mỗi sân khấu là một thử thách mà các thí sinh phải trải qua.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 9/2024. Sau đó, người chiến thắng sẽ có vài tháng chuẩn bị để lên đường sang Mexico tham dự Miss Universe 2024 vào tháng 11.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.