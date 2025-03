Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/03/2025 tại Bến Tre

30/03/2025 từ 05h00 - 18h30

Mất điện thị trấn Ba Tri, thị trấn Tiệm Tôm. Ấp 1, 2, 6 thuộc xã An Bình Tây. ấp 4, 6 thuộc xã An Hiệp, ấp 1, 6 thuộc xã An Bình Tây và mất điện Xã An Đức, An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Bảo trì và sửa chữa lưới điện