Sóng cuốn trôi 6 tấn ốc giá 1,2 tỷ đồng, chủ nuôi bất lực nhìn trăm người ra vớt

(VTC News) -

Chủ nuôi ốc hương bất lực vì tài sản bị “hôi của” (nguồn: Tâm Lê)

Chiều 9/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang thống kê thiệt hại của một hộ nuôi ốc hương tại khu vực Bãi Tiên, Phước Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 8/8, do mưa lớn, sóng biển mạnh, khu vực nuôi ốc hương của ông Phạm Tấn Toàn (SN 1978, trú xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) tại Bãi Tiên, Phước Long, xã Hòa Xuân bị bung, khiến lượng lớn ốc hương thoát ra ngoài.

Nhiều người tập trung trên bờ để bắt số ốc hương bị thất thoát.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Hòa Xuân, khoảng 6-7 tấn ốc hương bị thất thoát. Với giá khoảng 180.000 đồng/kg, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đáng nói, từ khoảng 12h ngày 9/8, hàng trăm người dân tập trung tại khu vực biển nơi xảy ra sự cố để bắt số ốc hương bị thất thoát. Chính quyền địa phương ước tính có khoảng 300-400 người lặn xuống biển, rà dọc bờ biển để bắt ốc.

Số ốc hương được một người dân bắt được.

Đứng trên bờ chứng kiến hàng trăm người xuống biển tìm bắt số ốc hương bị thất thoát, ông Toàn bất lực.

Ông cho biết gia đình bắt đầu nuôi số ốc hương này từ cuối năm 2025. Sau nhiều tháng chăm sóc, đàn ốc gần đến thời điểm xuất hồ thì xảy ra sự cố. “Giờ khóc cũng không được, chỉ đứng nhìn tài sản của mình trôi ra biển rồi người dân lượm”, ông Toàn nghẹn ngào.

Người nuôi bất lực nhìn tài sản của mình bị trôi theo dòng nước.

Theo ông Toàn, đây là số ốc hương được gia đình đầu tư, chăm sóc trong thời gian dài, nên việc bị bung khỏi khu vực nuôi ngay trước thời điểm thu hoạch khiến gia đình chịu thiệt hại rất lớn.

Hiện chính quyền xã Hòa Xuân đang tiếp tục nắm tình hình, thống kê thiệt hại và phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tại khu vực biển, nhất là trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, sóng biển lớn.