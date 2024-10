Thái Bình: Kiểm tra đột xuất, xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

(VTC News) -

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Kiến Xương tổ chức kiểm tra đột xuất tại trường THPT Hồng Đức và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương.

Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ (đi xe máy dung tích xi lanh trên 50 cm3 khi chưa đủ điều kiện).

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT cũng tích cực phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc, quy định mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Trong đó, lưu ý các học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng lái xe máy phân khối lớn là hành vi gây mất an toàn giao thông, có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho chính học sinh và người đi đường.

Trong tháng điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh (1/10-31/10/2024), qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT Công an huyện Hưng Hà đã xử lý 50 trường hợp vi phạm của học sinh, các lỗi cơ bản chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 28 phương tiện xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô và 22 giấy đăng ký xe phạt tiền trên 15 triệu đồng.

Tại huyện Tiền Hải, lực lượng CSGT Công an huyện phối hợp với 3 trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền an toàn giao thông ngay từ đầu năm học cho gần 4.000 học sinh, giáo viên.

Công an TP Thái Bình phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và 3 trường THCS Minh Thành, THCS Trần Lãm, THCS Vũ Phúc tổ chức Hội thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tai nạn xã hội đối với học sinh, nhằm tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa và ý thức khi tham gia giao thông, lan toả nhiều thông điệp ý nghĩa như “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, “An toàn giao thông - bảo đảm tính mạng”, “An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người”.

Lực lượng CSGP phối hợp với các nhà trường kiểm tra, xử lý, tuyên tuyền, nhắc nhở học sinh về ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính bản thân học sinh và người tham gia giao thông.

Đây là một trong nhiều hoạt động của Công an Thái Bình nhằm nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an các huyện, thành phố ra quân thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh; đồng thời, phối hợp với các trường học, đặc biệt là các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi để xe trong khu vực trường, cổng trường cũng như trên các tuyến giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với Ban giám hiệu các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường dạy nghề…trên địa bàn tỉnh kiểm tra công tác chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh tại các nhà trường.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh các cấp học.