Đại tá Trần Xuân Ánh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

(VTC News) -

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh.

Trao Quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải mong muốn trong thời gian tới, Đại tá Trần Xuân Ánh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí và khát vọng phát triển vươn lên.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh.

Đại tá Trần Xuân Ánh (SN 1975), quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực và trách nhiệm với công việc.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).