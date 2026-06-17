Tập đoàn TH ra mắt Sữa uống lên men hương đào tự nhiên & hương dứa tự nhiên

(VTC News) -

Sản phẩm được lên men tự nhiên từ sữa tươi trang trại, sạch theo chuẩn của trang trại TH, chứa khoảng 18 tỷ lợi khuẩn mỗi chai, mang đến trải nghiệm thưởng thức thơm ngon, mát lành, tốt cho sức khoẻ và tiện lợi cho cả gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn đồ uống uống có lợi cho sức khỏe đang lên ngôi mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng nâng cao tiêu chuẩn về thực phẩm, đồ uống, hướng đến các sản phẩm lành mạnh hơn.

Bên cạnh thương hiệu, người tiêu dùng còn đặc biệt quan tâm đến thành phần nguyên liệu, công nghệ chế biến và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Nhiều người chủ động lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên và nguyên liệu sạch để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Sữa uống lên men hương đào tự nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS và Sữa uống lên men hương dứa tự nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS.

Tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, thực hiện sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng và góp phần xây dựng Tầm vóc Việt, TH giới thiệu sản phẩm mới Sữa uống lên men hương đào tự nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS và Sữa uống lên men hương dứa tự nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS đến người tiêu dùng.

Với sự xuất hiện của hương đào tự nhiên và hương dứa tự nhiên, Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS 85 ml có thêm hai lựa chọn hương trái cây tự nhiên, tiếp nối các sản phẩm đã được giới thiệu trước đó gồm có đường, ít đường và hương dâu tự nhiên.

Sản phẩm giữ nền vị đặc trưng từ sữa tươi sạch lên men tự nhiên, kết hợp cùng hương trái cây hấp dẫn, tạo nên vị chua dịu, ngọt thanh hài hòa, thơm ngon và dễ uống.

Hàm lượng lợi khuẩn cao - 18 tỷ lợi khuẩn/ chai, 72 tỷ lợi khuẩn/ lốc

Điểm nổi bật làm nên sức hút của dòng sản phẩm Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS chính là hàm lượng lợi khuẩn cao. Mỗi chai 85ml chứa khoảng 18 tỷ lợi khuẩn, tương đương khoảng 72 tỷ lợi khuẩn trong một lốc 4 chai, hỗ trợ tăng cường đề kháng và sức khỏe đường ruột.

Dòng sản phẩm sữa uống lên men sử dụng hai chủng lợi khuẩn Lactobacillus paracasei L.casei-01 (TH_L.casei) và Lactobacillus paracasei F-19 (TH.paracasei) hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe đường ruột cho người sử dụng.

Bộ ba sản phẩm Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS được giới thiệu trước đó gồm: có đường, ít đường và hương dâu tự nhiên.

Một điểm khác biệt nổi bật khác của dòng sản phẩm Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS là sản phẩm được lên men tự nhiên, sử dụng hoàn toàn sữa từ sữa tươi sạch theo chuẩn của trang trại TH. Quy trình lên men tự nhiên được thực hiện trên dây chuyền khép kín, hiện đại, giúp giữ hương vị thơm ngon và dưỡng chất tự nhiên từ sữa tươi, tốt cho sức khỏe của cả gia đình

Với hương vị thơm ngon từ sữa tươi sạch lên men tự nhiên kết hợp cùng hương trái cây tự nhiên, hai sản phẩm mới hương đào tự nhiên và hương dứa tự nhiên mang đến cảm giác dễ uống, thanh mát và hài hòa.

Một dấu mốc mới trên hành trình "Hoàn toàn từ thiên nhiên"

Bên cạnh hương vị thơm ngon và hàm lượng lợi khuẩn cao, Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS hương đào tự nhiên và hương dứa tự nhiên 85ml còn ghi điểm với người tiêu dùng nhờ thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên.

Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng chất tạo màu tổng hợp, không sử dụng hương liệu tổng hợp, đồng thời hàm lượng chất béo ở mức dưới 0,5g trên mỗi 100ml, phù hợp cho chế độ ăn kiểm soát chất béo.

Sự kết hợp giữa sữa tươi sạch theo chuẩn của trang trại TH, quy trình lên men tự nhiên và hàm lượng lợi khuẩn cao đã giúp dòng sản phẩm Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS trở thành lựa chọn phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Bao bì chai nhỏ gọn dung tích 85ml được thiết kế vừa vặn cho một lần sử dụng, dễ dàng mang theo khi đi học, đi làm, du lịch hay dã ngoại. Sự tiện lợi này giúp người tiêu dùng duy trì thói quen bổ sung lợi khuẩn đều đặn mỗi ngày, phù hợp với nhịp sống năng động của các gia đình hiện đại.

Dòng Sữa uống lên men chứa lợi khuẩn TH true YOGURT PROBIOTICS là một trong những dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi "Hoàn toàn từ thiên nhiên" của TH.

Việc ra mắt thêm hương đào tự nhiên và hương dứa tự nhiên trong dòng Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS là bước tiếp theo trên hành trình không ngừng sáng tạo, phát triển những sản phẩm từ tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

Các sản phẩm mới không chỉ làm phong phú thêm danh mục lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe từ bên trong, hướng tới một lối sống lành mạnh, cân bằng và trọn vẹn niềm vui mỗi ngày.