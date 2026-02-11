Tết nhẹ gánh bếp núc vẫn trọn vị sum vầy cùng TH true FOOD

(VTC News) -

Khi mâm cơm Tết không còn là cuộc “chạy đua” nấu nướng

Sau một năm dài tất bật với cuộc sống riêng, Tết vẫn là dịp đoàn viên được mong chờ nhất. Thế nhưng, đi kèm với niềm vui sum họp là nỗi lo quen thuộc của nhiều gia đình như nấu nướng quá nhiều, cả ngày cặm cụi bếp núc, đồ ăn dư thừa chẳng biết phải xử lý ra sao.

Rút kinh nghiệm từ những mùa Tết bận rộn trước, không ít gia đình trẻ hiện nay hướng tới “Tết xanh” - ưu tiên ăn đủ chất, đủ lượng, không dư thừa và chế biến nhanh gọn, tiết kiệm thời gian để Tết được thảnh thơi đúng nghĩa.

Chia sẻ bí quyết đón Tết đủ đầy mà vẫn nhẹ tênh, nhanh gọn, chị Trần Hạnh Nguyên (31 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Trước kia cứ mỗi dịp Tết đến là mình phải chuẩn bị rất nhiều món, nấu xong lại lo ăn không hết. Vài năm gần đây, gia đình mình chuyển sang chọn thực phẩm chế biến sẵn chất lượng, khẩu phần vừa đủ nên Tết nhẹ đầu hẳn mà bữa cơm vẫn đủ vị”.

Các loại thực phẩm chế biến sẵn chất lượng cao được nhiều người nội trợ ưu tiên trong dịp Tết .

Với gia đình theo đuổi “Tết xanh” như chị Nguyên, bí quyết nằm ở việc lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn chất lượng cao, hương vị thơm ngon và được đóng gói tiện lợi, phù hợp với khẩu phần gia đình. Điều này tránh được tình trạng dư thừa hoặc nấu một lần ăn nhiều ngày, đồng thời thuận tiện trong khâu bảo quản và tích trữ. Nhờ đó, những bữa cơm sum vầy có thể được chuẩn bị nhanh gọn, những cuộc ghé thăm bất chợt cũng không còn phải khó xử, loay hoay.

TH true FOOD - trợ thủ cho mâm cơm nhanh gọn mà vẫn trọn vị đoàn viên

Mùa Tết này, TH true FOOD trở thành một trong những cái tên được nhiều bà nội trợ, gia đình trẻ săn đón.Tươi ngon, bổ dưỡng mà an toàn, tiện lợi nhờ nguyên liệu tự nhiên, được tuyển chọn khắt khe và không sử dụng chất bảo quản, bộ sản phẩm thỏa nhiều tiêu chí mà các gia đình theo đuổi “Tết xanh” đang tìm kiếm.

Điểm cộng lớn của TH true FOOD nằm ở sự đa dạng sản phẩm, có thể đáp ứng khẩu vị, sở thích của nhiều lứa tuổi từ ông bà thích vị truyền thống cho đến các bạn trẻ ưa các món hiện đại.

Nổi bật trong số đó là bộ “Bữa Ăn Tiện Lợi - Chuẩn vị nhà làm” với Cá trắm kho riềng, Cá lóc kho tiêu, Thịt kho tàu, Thịt ba chỉ kho tiêu và Sườn xào chua ngọt. Không chỉ được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và nấu chín hoàn toàn theo công thức truyền thống, sản phẩm còn không cần rã đông, chỉ cần hâm nóng chỉ từ 5 phút là đã có ngay bữa ăn thơm ngon. Đặc biệt, sản phẩm áp dụng công nghệ cấp đông nhanh QF (Quick Freezing) làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp (lên đến – 40°C chỉ trong vài phút) giúp món ăn giữ trọn vị ngon như vừa nấu, màu sắc tự nhiên và duy trì hàm lượng dinh dưỡng ở mức tối ưu.

Bên cạnh đó, Nem TH true FOOD với các lựa chọn nhân thịt, nhân tôm thịt và hải sản phô mai cũng là món ăn được lòng nhiều gia đình trong dịp Tết. Sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu tươi ngon tạo nên phần nhân mềm ngọt, đậm đà quyện cùng hương thơm đặc trưng của các loại gia vị và rau củ. Khi chế biến, lớp vỏ nem giòn rụm mang lại trải nghiệm thú vị cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Danh mục sản phẩm của TH true FOOD còn trở nên phong phú hơn với các món chân giò và ba chỉ xông khói đậm đà, xúc xích dai giòn, sủi cảo vỏ mỏng nhân dày và bánh gạo dẻo thơm cùng nước sốt sánh quyện. Tất cả như một “bộ sưu tập món ngon”, sẵn sàng đáp ứng khẩu vị đa dạng của cả gia đình trong những ngày Tết bận rộn.

Và không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết là những món ăn kèm giúp cân bằng vị giác như Kim chi cải thảo cắt lát TH true FOOD. Sản phẩm ghi điểm nhờ quy trình lên men hoàn toàn tự nhiên từ các chủng vi khuẩn có lợi trong rau củ. Với hương vị chua, cay, ngọt nhẹ hài hòa cùng độ giòn đặc trưng của cải thảo, sản phẩm trở thành món ăn kèm lý tưởng để giải ngấy.

Tết này, chẳng cần mua nguyên liệu phức tạp hay nấu nướng kỳ công, chỉ cần trữ sẵn các sản phẩm TH true FOOD, dù là bữa ăn gia đình hay khách đến thăm nhà bất chợt, mâm cơm cũng đủ đầy, tròn vị chỉ với vài phút chuẩn bị.

Đặc biệt, các món ăn của TH đều được đóng gói với định lượng vừa đủ cho từng bữa, giúp các gia đình chủ động hơn trong việc sử dụng, không lo dư thừa, không áp lực bảo quản. Bộ sản phẩm chính là lựa chọn lý tưởng cho tinh thần “Tết xanh” đang được nhiều người theo đuổi.