Tạm giữ người đàn ông đánh tới tấp nam sinh lớp 11 mặc áo shipper

(VTC News) -

Liên quan đến vụ nam sinh shipper lớp 11 bị đánh sau va chạm giao thông ở đường Trần Phú, TP Vinh, ngày 19/2 trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại TP Vinh) để điều tra, làm rõ.

Video nam shipper lớp 11 bị đánh liên tục vào mặt

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin, chiều 18/2 trên đường Trần Phú, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giao thông. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại TP Vinh) đánh liên tục vào mặt em Nguyễn Quang Sang (SN 2008, trú phường Quang Trung, TP. Vinh, hiện đang là học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Đại học Vinh). Một lúc sau, nhờ có một người phụ nữ chạy ra can ngăn nên Đặng Thái Hoàng mới dừng tay.

Đặng Thái Hoàng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an phường Quang Trung)

Sau khi bị đánh, em Nguyễn Quang Sang được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa TP Vinh. Theo kết quả ban đầu, em Sang bị gãy xương mũi. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa em Sang đến Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục thăm khám.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung phối hợp với Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngày trong đêm 18/2, Công an phường Quang Trung đã mời Đặng Thái Hoàng đến làm việc. Tại đây, Hoàng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông nên đã đánh em Nguyễn Quang Sang.