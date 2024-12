Bắt giam tài xế, phụ xe đánh nhau sau va chạm giao thông ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối Lê Ngọc Quý (SN 1984, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (SN 2006, quê An Giang), Lâm Văn Bé (SN 1985, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ Tiền Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND huyện Bình Chánh phê chuẩn.

Lê Ngọc Quý tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 18/11, Quý lái xe tải BKS 51C-221.85, chở theo Đơn (phụ xe), lưu thông trên đường Đinh Đức Thiện hướng từ Long An về Quốc lộ 1.

Cùng thời điểm, xe tải BKS 63C-090.65 do Trần Tường Vi (SN 1987, ngụ Tiền Giang) cầm lái, chở theo Bé và Tuấn (phụ xe), lưu thông cùng chiều. Khi vượt qua xe của Quý, xe tải của Vi va chạm vào kính chiếu hậu bên trái xe Quý rồi cả hai tiếp tục di chuyển.

Nguyễn Văn Đơn tại cơ quan điều tra.

Đến đoạn đường trước địa chỉ D17/43 Đinh Đức Thiện (xã Bình Chánh), Quý vượt lên chặn đầu xe của Vi, dẫn đến việc các bên xảy ra tranh cãi, xô xát. Quý dùng thanh sắt dài khoảng 60 cm đánh trúng lưng Vi, trong khi Đơn lao đến tấn công Vi.

Thấy vậy, Bé xuống xe, dùng thanh sắt dài khoảng 110 cm đánh Quý khiến thanh sắt trong tay Quý rơi xuống đường. Quý sau đó nhặt lại thanh sắt và quay lại xe. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên xe, bị Bé khiêu khích nên Đơn bực tức, ném hai cục bê tông làm vỡ kính xe của Vi.

Lâm Văn Bé tại cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Bé cầm thanh sắt đập vào cửa kính xe của Quý. Kế đến, Đơn và Bé liên tục tấn công nhau bằng các vật dụng có sẵn như bê tông và thanh sắt. Sau vụ ẩu đã, hai bên đều bị thương tích và phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã có mặt, mời các bên liên quan về làm việc.