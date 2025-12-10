Subaru thắng 'Xe của năm' ở Nhật Bản nhưng vì sao chưa bứt phá tại Việt Nam?

(VTC News) -

Subaru, thương hiệu xe nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến với khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ an toàn tiên tiến và độ bền vượt trội. Đặc biệt, mẫu SUV Subaru Forester mới đây vượt qua hai đối thủ nặng ký là Honda Prelude và Toyota Crown Estate để giành giải thưởng danh giá "Xe của năm" tại Nhật Bản lần thứ 46.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, doanh số bán hàng của Subaru lại khá khiêm tốn so với các thương hiệu xe Nhật Bản khác. Vậy đâu là lý do khiến người tiêu dùng ít lựa chọn xe Subaru, mặc dù hãng sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật?

Định vị thương hiệu và giá bán

Tại Việt Nam, khách hàng vẫn còn phân vân khi lựa chọn các mẫu xe của thương hiệu Subaru, mặc dù hãng được người tiêu dùng đánh giá cao. Nguyên nhân chính nằm ở việc định vị thương hiệu và phân khúc giá của Subaru trên thị trường.

Với mức giá bán cao nhưng vẫn hướng đến phân khúc xe bình dân, Subaru đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác "cùng mâm".

Các dòng xe của Subaru hiện có giá dao động từ 1 đến 2 tỷ đồng, khiến thương hiệu này rơi vào tình thế lưng chừng giữa các hãng xe bình dân và các dòng xe hạng sang.

Yếu tố nhận diện

Subaru nổi bật với những công nghệ độc đáo như động cơ Boxer, hệ dẫn động AWD toàn thời gian và hệ thống an toàn EyeSight, được đánh giá là một trong những công nghệ an toàn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng quen thuộc hoặc thực sự cần đến những tính năng này.

Một số người tiêu dùng cho rằng Subaru có phần "kén khách" do thiết kế không quá nổi bật, nội thất thiên về tính thực dụng và cảm giác lái, đặc biệt là độ trễ chân ga, không phù hợp với sở thích của số đông.

Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe của Subaru vẫn giữ nguyên phong cách thể thao, cổ điển và việt dã theo tiêu chuẩn Châu Âu. Điều này khiến thương hiệu gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng, bởi thị hiếu của người Việt Nam có sự khác biệt.

Tuy nhiên, ở các thế hệ mới, các dòng xe như Subaru Forester, Subaru Outback và BRZ đang dần thay đổi thiết kế ngoại thất, hướng đến sự thể thao nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm và tinh tế, qua đó dần chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng.

So với các hãng xe Nhật lâu đời tại Việt Nam, Subaru vẫn là thương hiệu tương đối mới mẻ với người dùng phổ thông. Sự chưa phổ biến của tên tuổi này đã tạo ra rào cản, khiến nhiều khách hàng còn "bỡ ngỡ".

Hệ thống đại lý, trung tâm bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi của Subaru tại Việt Nam cũng còn khá hạn chế. Điều này dẫn đến những bất tiện trong việc bảo trì, sửa chữa và tìm kiếm phụ tùng, đặc biệt là ở các khu vực ngoài thành phố lớn.

Những chương trình giảm giá mạnh tay cuối năm

Trong tháng 11, Subaru ra mắt thế hệ Forester mới tại Việt Nam. Lượng xe Forester đời cũ còn lưu tại các đại lý buộc hãng phải kéo dài chương trình ưu đãi để đẩy nốt số hàng còn lại.

Trong tháng 12, Subaru tiếp tục duy trì mức giá ưu đãi cho Forester, trong đó bản tiêu chuẩn 2.0 iL giảm còn 829 triệu đồng, thấp hơn 140 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở phiên bản 2.0 iL EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng, mức ưu đãi quà tặng lên tới 278 triệu đồng hoặc giảm giá trực tiếp 230 triệu đồng.

Đối với bản cao cấp nhất 2.0 iS EyeSight, khách hàng được hưởng ưu đãi đến 308 triệu đồng, bao gồm 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe, 5 năm bảo hiểm vật chất, 5 năm bảo dưỡng miễn phí và 5 năm bảo hành không giới hạn số km. Mức giá khi không nhận quà người mua cần liên hệ với đại lý.

Đây là ưu đãi chính hãng áp dụng cho các mẫu Subaru Forester sản xuất năm 2024 (VIN 2024). Trong khi đó, thế hệ mới của dòng SUV cỡ C không nằm trong diện giảm giá và được niêm yết ở mức 1,299-1,399 tỷ đồng cho hai phiên bản.

Giá bán tăng mạnh do xe được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sau khi nhà máy Subaru tại Thái Lan chính thức ngừng hoạt động.

Cận cảnh Subaru Forester phiên bản mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.