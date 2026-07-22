Siết dịch vụ xe khách chạy đêm sau tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết

(VTC News) -

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố triển khai Công điện số 51 ngày 21/7/2026 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh (TP. Đồng Nai).

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đặc biệt phải siết chặt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm nhiệm vụ sau vụ cháy xe khách khiến 7 người chết ở Đồng Nai. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 48 ngày 17/7/2026 của Thủ tướng và văn bản của Bộ Xây dựng về triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội).

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập (nếu có).

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 21/7, ô tô khách biển số 50E-44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) lái theo hướng Lâm Đồng đi TP.HCM khi tới km 1839 trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) xe khách đã phát cháy. Lúc này trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa cháy quá nhanh nên nhiều hành khách không kịp thoát nạn. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong.

Ngay sau đó, Thủ tướng có Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.