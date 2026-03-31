Bí thư phường ở Huế được điều động làm giám đốc Sở Xây dựng

Thành uỷ Huế vừa có quyết định số 397-QĐ/TU về việc cho ông Võ Lê Nhật - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2021 - 2026, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan.

Đồng thời, điều động ông Võ Lê Nhật đến nhận công tác tại Sở Xây dựng TP Huế từ ngày 1/4 để bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Võ Lê Nhật được điều động đến nhận công tác tại Sở Xây dựng TP Huế để bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở.

Ngoài ra, Thành uỷ Huế cũng có quyết định số 396-QĐ/TU điều động ông Lê Anh Tuấn - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế đến nhận công tác tại Đảng uỷ xã A Lưới 2 kể từ ngày 1/4; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã A Lưới 2 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong sáng 31/3, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó bí thư Thành ủy Huế, được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ông Phạm Đức Tiến trúng cử đại biểu HĐND TP Huế tại đơn vị bầu cử số 4.

Tại kỳ họp trên, HĐND TP Huế cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021- 2026 và ông Lương Bảo Toàn - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX.

HĐND thành phố bầu Trưởng ban các Ban HĐND. Ông Trần Gia Công được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Lê Văn Tuệ giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Đại Viên giữ chức Trưởng ban Đô thị.

Hội nghị cũng đã bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ mới, gồm các ông Hoàng Hải Minh (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Trần Hữu Thùy Giang (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Hà Văn Tuấn (Phó chủ tịch HĐND TP Huế khóa cũ) và ông Nguyễn Văn Mạnh (Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế).

Ông Võ Lê Nhật (SN 1977, quê phường An Cựu, TP Huế) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quy hoạch - Kiến trúc sư; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nhật từng giữ chức vụ Trưởng Phòng tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), Phó Chủ tịch UBND TP Huế (cũ); Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế rồi Chủ tịch UBND TP Huế (cũ). Từ ngày 1/1/2025, TP Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ông Võ Lê Nhật giữ chức Bí thư Quận uỷ Phú Xuân. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Võ Lê Nhật giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân (TP Huế).