Sau 5 tháng bị tước giấy phép, nhà xe Thành Bưởi chạy lại tuyến TP.HCM-Cần Thơ

(VTC News) -

Tối 5/4, trả lời VTC News, đại diện bến xe Miền Tây (TP.HCM) cho biết, từ ngày 1/4 nhà xe Thành Bưởi đã hoạt động trở lại tuyến cố định Bến xe Miền Tây - Bến trung tâm TP Cần Thơ và ngược lại.

"Nhà xe Thành Bưởi mỗi ngày chạy hơn 10 chuyến, nhưng nếu kết hợp với nhà xe Yên Phong thì có tần suất hoạt động 38 chuyến/ngày", đại diện Bến xe Miền Tây cho biết.

Văn phòng nhà xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, Quận 5, TP.HCM.

Trước đó, tại báo cáo gửi UBND TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng cho biết, nhà xe Thành Bưởi được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô vào ngày 27/2.

Các loại hình gồm kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container và kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Đến ngày 13/3, nhà xe Thành Bưởi đã đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định TP.HCM đi TP Cần Thơ và ngược lại (Bến xe Miền Tây - Bến xe trung tâm TP Cần Thơ) thời gian bắt đầu từ 1/4.

Như VTC News đưa tin, ngày 3/11/2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Thành Bưởi với tổng tiền 91 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của Công ty Thành Bưởi với thời hạn là 3 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương (SN 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi), điều tra hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, ngày 30/9/2023, Lê Dương ký lệnh điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - Đà Lạt. Trong khi đó, Tính bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8. Xe do Tính cầm lái gây tai nạn, làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Đến 13/11/2023, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM tiếp tục có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn với Thành Bưởi.

Lý do thu hồi căn cứ vào điểm a, khoản 6, điều 19 Nghị định 10 của Chính phủ: "Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh".