Sao Kpop 30/8: Jisoo năng nổ diễn xuất, thần tượng hạng A ép một cô gái phá thai

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 30/8.

Jisoo (BlackPink) cân nhắc đóng chính phim mới

Jisoo (BlacPink) vừa nhận được lời mời đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới Monthly Boyfriend. Đại diện của Jisoo, công ty BLISSOO cho biết nữ thần tượng đang cân nhắc tham gia bộ phim này.

Thành viên BlackPink lần đầu tiên thử sức với diễn xuất trong bộ phim truyền hình Snowdrop của đài JTBC vào năm 2021. Cô đóng cặp cùng nam diễn viên Jung Hae In.

Ngoài ra, cô còn tham gia vai khách mời trong bộ phim điện ảnh The Plot và vừa hoàn thành quá trình quay phim cho bộ phim Omniscient Reader's Viewpoint cùng Ahn Hyo Seop và Lee Min Ho.

Jisoo năng nổ hoạt động diễn xuất.

Bên cạnh đó, Jisoo cũng đang chuẩn bị cho bộ phim zombie mới Newtopia, trong đó cô đóng cặp với nam diễn viên Park Jung Min.

Vào tháng 2, Jisoo thành lập công ty riêng BLISSOO để quản lý các hoạt động solo của mình. Jisoo là thành viên thứ ba của BlackPink thành lập công ty riêng.

Mặc dù vẫn tiếp tục hoạt động cùng BlackPink dưới sự quản lý của YG Entertainment, Jisoo đang tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thông qua công ty BLISSOO do anh trai làm CEO.

Rộ tin cựu thành viên NCT Taeil cưỡng ép một cô gái phá thai

Truyền thông Trung Quốc đã hé lộ thông tin về vụ án hình sự của Taeil. Theo đó, Taeil đã có hành vi xâm hại tình dục 1 cô gái. Sau khi nạn nhân mang thai, nam ca sĩ đã cưỡng ép cô gái này phá thai.

Các thành viên trong NCT đều biết về hành động sai trái và phạm pháp của Taeil nhưng ngó lơ. Sau khi Taeil bị cảnh sát điều tra, SM Entertainment đã cố gắng ém nhẹm, bưng bít vụ việc để NCT cũng như Taeil có thể thuận lợi tái xuất làng nhạc vào tháng 7.

Đến khi không thể che giấu được nữa và vụ án của Taeil có nhiều tình tiết phạm tội nghiêm trọng, SM Entertainment mới hành động trước 1 bước là công bố bê bối của Taeil trước khi truyền thông kịp biết chuyện.

Rộ tin Taeil ép một cô gái phá thai.

Trước tin đồn bao che cho Taeil, SM Entertainment phủ nhận thông tin này. Trả lời Newsen, đại diện SM cho biết cảnh sát tiếp nhận điều tra vào tháng 6 nhưng không thông báo cho cả nghi phạm và công ty: "Đến giữa tháng 8 thì công ty và Taeil mới biết bị tố cáo. Taeil bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 28/8".

Ngày 29/8, Sở cảnh sát Bangbae Seoul đã thông tin thêm về vụ việc. Cảnh sát đã tiếp nhận đơn tố cáo vào tháng 6. Nạn nhân là phụ nữ trưởng thành chứ không phải trẻ vị thành niên như tin đồn. Các chi tiết như cáo buộc cụ thể hoặc thời điểm xảy ra vụ án không được cảnh sát hay truyền thông Hàn chia sẻ thêm do quá trình điều tra sâu vẫn đang diễn ra.

Hyun Bin đóng phim cùng Jung Woo Sung

Phim truyền hình Made in Korea của Disney+ vừa công bố dàn diễn đình đám. Cùng với Jung Woo Sung đã xác nhận tham gia bộ phim vào tháng 2 thì Hyun Bin, Won Ji An, Seo Eun Soo , Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il hiện cũng đã xác nhận tham gia dàn diễn viên.

Phim kể về câu chuyện của Baek Ki Tae, một người đàn ông có tham vọng về sự giàu có và quyền lực, và công tố viên Jang Geon Young, người đã hy sinh tất cả để ngăn chặn Baek Ki Tae, khi họ đối mặt với một sự kiện trọng đại trong những năm 1970 đầy biến động.

Hyun Bin và Jung Woo Sung đóng chung phim mới.

Hyun Bin, nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim ăn khách như The Point Men, Crash Landing on You và Secret Garden, đảm nhận vai Baek Ki Tae. Đây hứa hẹn một hình tượng mới và khác biệt so với hình ảnh của trước đây của Hyun Bin.

Jung Woo Sung là tài tử hàng đầu Hàn Quốc, anh được đánh giá cao với các vai diễn trong các bộ phim 12.12: The Day, A Man of Reason, Hunt. Trong phim, Jung Woo Sung sẽ đảm nhận đóng vai công tố viên Jang Geon Young, góp phần tăng chiều sâu cho bộ phim với tính cách hoang dã và quyết tâm mãnh liệt của mình.

Won Ji An đã ghi dấu với một loạt các tác phẩm như A year-end medley, D.P. và If you wish upon me. Anh sẽ thủ vai nhà vận động hành lang Choi Yu Ji.

Cho Yeo Jeong, người đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng thông qua các tác phẩm như Parasite, Cheat on me, If you can, High class, được xác nhận sẽ đóng vai Bae Geum Ji.