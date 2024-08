Sao Kpop 22/8: Suga (BTS) bị triệu tập thẩm vấn, BlackPink kết hợp Taylor Swift?

(VTC News) -

Cùng điểm những tin tức mới nhất của showbiz Hàn Quốc trong ngày 22/8.

Suga (BTS) bị triệu tập thẩm vấn

Thành viên BTS Suga sẽ phải đến đồn cảnh sát vào ngày 22/8 để giải quyết các cáo buộc liên quan đến lái xe khi say rượu. Các nhà chức trách có kế hoạch điều tra các tình tiết cụ thể xung quanh vụ việc, bao gồm cả việc liệu có bất kỳ nỗ lực nào của công ty quản lý nhằm hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình hay không.

Theo một viên chức cảnh sát vào ngày 21/8, Suga đã sắp xếp lịch trình của mình và sẽ bị thẩm vấn về vụ việc. Tuy nhiên, anh dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại đồn cảnh sát một cách riêng tư và sẽ không đối mặt với giới truyền thông.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/8, khi Suga bị cảnh sát bắt gặp đang lái xe điện trong tình trạng say rượu tại khu vực Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Nồng độ cồn trong máu của anh lúc đó được báo cáo là 0,227%, vượt xa ngưỡng thu hồi giấy phép là 0,08%.

Tính đến hiện tại, Suga là người vi phạm nồng độ cồn cao nhất trong giới thần tượng. Luật pháp Hàn Quốc quy định những người lái xe điện khi uống rượu đều bị xử phạt tương tự xe hơi. Vì thế Suga có thể đối mặt án tù 2-5 năm tù hoặc nộp phạt 10-20 triệu won do lái xe điện khi say rượu. Vụ việc của Suga ngày càng khiến người hâm mộ bức xúc, yêu cầu anh rời nhóm.

Rộ tin BlackPink kết hợp Taylor Swift

Tin đồn BlackPink sẽ kết hợp Taylor Swift trong album Reputation đang gây chấn động cộng đồng K-Pop và những người hâm mộ của Taylor trên toàn cầu. Hiện những người hâm mộ đang đồn đoán về sự hợp tác bất ngờ này. Nếu thực sự kết hợp với nhau, chắc chắn album sẽ có hiệu ứng bùng nổ, "khuấy đảo" thị trường âm nhạc ngay sau khi ra mắt.

Mối quan hệ giữa BLACKPINK và Taylor Swift ngày càng trở nên thân thiết. Sau khi gặp gỡ hậu trường concert của Taylor tại Singapore, Lisa đã không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn chị. "Taylor Swift thật tuyệt vời. Việc hát và biểu diễn một mình trên sân khấu trong ba tiếng rưỡi quả là điều không thể tin được. Tôi hy vọng mình cũng có thể làm được như vậy nếu luyện tập thật nhiều", Lisa nói.

Trước đó, Taylor Swift cũng đã dành cho BlackPink những cử chỉ ủng hộ nhiệt tình tại lễ trao giải MTV VMAs 2022. Chủ nhân bản hit You belong with me đã không ngần ngại đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Winter (aespa) bị bầm tím trên chân

Winter đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến lưu diễn của aespa tại Tokyo Dome. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy nữ thần tượng gặp vấn đề về sức khoẻ khi trên chân xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Điều này trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: "Winter có thể đã bị thương rất nặng. Có chuyện gì với SM Entertainment những ngày này vậy?". Được biết, Winter đã bị tai nạn trong buổi hòa nhạc Tokyo Dome của aespa.

Chia sẻ trên livestream với khán giả, nữ thần tượng cho biết: "Sau phần đầu tiên của concert, ban đầu thang máy sẽ dừng ở tầng 1 nhưng vô tình gặp trục trặc nên nó không hạ xuống được và cứ dừng lại ở tầng trên. Lúc đó trời rất tối, chúng mình phải nhanh chóng biểu diễn phần sau, mình không rõ đang dừng ở tầng dưới hay trên vì bận nhìn ánh đèn máy ảnh. Sau khi đèn tắt, mình đã chạy ra phía sau nên không biết thang máy vẫn chưa di chuyển xuống hậu trường vì vậy đầu gối của mình đã bị va trúng. Nhưng mà mình không bị thương nặng đâu nên đừng lo lắng nhé".

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn lo lắng về mức độ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ tại concert: "Thật may là chỉ có đầu gối của Winter bị thương, nhưng có vẻ như SM cần cải thiện việc quản lý sân khấu và xử lý trang phục. Thái độ bình tĩnh của Winter trong livestream khiến mọi chuyện có vẻ ít nghiêm trọng hơn, nhưng có vẻ như đó có thể là một tai nạn lớn hơn nhiều", một khán giả bình luận.