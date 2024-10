Sao Hàn 9/10: G-Dragon tái xuất; ca sĩ vỡ nợ, bán nhà của cha mẹ vì nghiện ngập

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 9/10.

''Ông hoàng Kpop'' tái xuất sau 7 năm

Sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng được gặp lại "ông hoàng Kpop" G-Dragon với album solo mới vào ngày 25/10. Sự xuất hiện bất ngờ của G-Dragon tại concert của Taeyang đã càng làm tăng thêm sự mong đợi của người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên G-Dragon biểu diễn trên sân khấu sau một thời gian dài.

Đầu tháng này, G-Dragon đã hoàn thành quá trình ghi hình cho chương trình You Quiz on the Block của tvN và theo báo cáo, thành viên của Big Bang sẽ nói về âm nhạc mới của mình trong buổi phát sóng chương trình này.

Bên cạnh đó, G-Dragon dự kiến sẽ biểu diễn cùng 2 thành viên khác của Big Bang là Taeyang và Daesung tại lễ trao giải Mnet Mama Awards diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 22 và 23/11 tới.

Trước đó, công ty quản lý của G-Dragon đã úp mở rằng ngôi sao K-Pop sẽ trở lại vào nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về lịch trình trở lại của anh.

Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi thêm thông tin chi tiết và cập nhật về sự trở lại của G-Dragon.

Jiyeon khóc nhiều sau khi ly hôn

Vừa trải qua biến cố hôn nhân, Jiyeon vẫn xuất hiện tại buổi họp fan kỷ niệm 15 năm của T-ara ở Macau với nụ cười rạng ngời. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc cô không kìm được nước mắt. Dù cố gắng giữ vững hình ảnh tươi tắn, nhưng những giọt nước mắt của cô đã cho thấy những tổn thương sâu sắc mà cô đang trải qua.

Người hâm mộ đã dành những lời động viên và an ủi đến Jiyeon qua mạng xã hội, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần mạnh mẽ của cô.

Jiyeon và chồng cũ thông báo ly hôn. Cả hai vướng tin đồn rạn nứt vào cuối tháng 6. Thời điểm đó, Hwang Jae Gyun xô xát với đối thủ tại sân vận động. Khi đó, bình luận viên Lee Kwang Gil khẳng định Hwang Jae Gyun sa sút phong độ và mất kiểm soát cảm xúc do đã ly hôn với cô vợ nổi tiếng. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cả hai.

Đầu tháng 9, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp tiệc tùng thâu đêm với một người phụ nữ lạ ở quán bar "săn chân dài" càng làm dấy lên tin đồn ly hôn một lần nữa.

Hiện Jiyeon đã xóa bỏ mọi hình ảnh, vlog liên quan đến chồng cũ khỏi kênh cá nhân. Động thái của Jiyeon cho thấy cô đã hoàn toàn trở về trạng thái độc thân sau cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm.

Nam ca sĩ vỡ nợ vì nghiện ngập, phải bán luôn nhà của cha mẹ ruột

Câu chuyện về nhiều nghệ sĩ vỡ nợ đã khiến khán giả không ít lần phải bàn tán. Showbiz Hàn từng dậy sóng khi một nam ca sĩ nổi tiếng, với sự nghiệp rực rỡ và tên tuổi đứng đầu, bất ngờ tuyên bố vỡ nợ hàng chục tỷ đồng do sa vào nghiện ngập. Đó là Nam Tae Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc WINNER.

Anh chia sẻ rằng trong thời gian hoạt động, anh từng dùng nhiều loại thuốc chứa chất kích thích như thuốc giảm cân và an thần để chữa chứng mất ngủ. Tuy nhiên, sự lạm dụng đã khiến anh rơi vào vòng xoáy của các chất cấm.

Khi mọi thứ đi quá xa, nam ca sĩ không còn khả năng làm việc để kiếm tiền, mà chỉ tập trung vào việc tiêu xài bằng thẻ tín dụng. Đến thời điểm đó, anh đã gánh trên mình khoản nợ thẻ tín dụng lên đến 10 tỷ đồng. Cuối cùng, khi số nợ trở nên quá sức, anh buộc phải bán đi căn nhà mà cha mẹ ruột đang ở để trả nợ.

Sau cú ngã đau đớn, nam ca sĩ từng một thời đình đám giờ đây phải làm quen với cuộc sống bình dị. Để kiếm sống, anh không ngần ngại làm phục vụ bán thời gian và mở một lớp dạy nhạc nhỏ.

Trong một đoạn video chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, anh đã nghẹn ngào: "Tôi từng là một ca sĩ, nhưng tôi đã đánh mất chính mình. Những sai lầm trong quá khứ khiến tôi day dứt từng ngày. Tôi muốn xin lỗi tất cả những người đã từng yêu quý tôi, đặc biệt là mẹ. Tôi sẽ cố gắng hết mình để sửa chữa những sai lầm và trở thành một người tốt hơn".

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, anh từng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc WINNER vào năm 2014, trực thuộc công ty YG Entertainment. Đến năm 2016, Nam Tae Hyun rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Tháng 5/2023, sở Cảnh sát Yongsan có lệnh bắt giữ Nam Tae Hyun với nghi ngờ sử dụng chất cấm và cáo buộc vi phạm đạo luật kiểm soát chất cấm ở Hàn Quốc. Nam Tae Hyun vướng nghi ngờ đã sử dụng chất cấm từ tháng 8/2022. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng từng vướng vào những bê bối đời tư khác như lái xe khi say xỉn, bắt cá nhiều tay,...