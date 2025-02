Sao Hàn 25/2: Lee Ji Ah lao đao, Jang Geun Suk say xỉn gọi điện cho người yêu cũ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 25/2.

Sự nghiệp Lee Ji Ah lao đao vì scandal gia đình

Lee Ji Ah – ngôi sao của loạt phim đình đám Penthouse – trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hàn Quốc khi dính líu vào vụ tranh chấp đất đai 35 tỷ won (khoảng 625 tỷ đồng) giữa cha cô và các thành viên gia tộc. Scandal không chỉ làm dấy lên nghi vấn về đạo đức gia đình mà còn kéo theo những thông tin nhạy cảm liên quan đến ông nội cô.

Ngày 21/2, Lee Ji Ah công khai tuyên bố đoạn tuyệt với cha mẹ do mâu thuẫn gia đình phức tạp, đồng thời khẳng định không liên quan đến vụ kiện đất đai. Cô cũng mạnh mẽ phủ nhận thông tin mình từng bày tỏ sự kính trọng với ông nội – người được truyền thông tiết lộ là có lý lịch chính trị gây tranh cãi.

Hậu quả nặng nề đã ập đến khi cô bất ngờ bị loại khỏi sự kiện trang sức cao cấp vào chiều 24/2 tại Seoul, dù ban tổ chức không đưa ra lý do chính thức. Sự kiện này có sự góp mặt của loạt sao hạng A như G-Dragon, Ma Dong Seok… Dư luận dự đoán, scandal có thể khiến sự nghiệp của nữ diễn viên 46 tuổi chịu thêm nhiều tổn thất trong tương lai.

Sự nghiệp Lee Ji Ah lao đao vì scandal gia đình.

Cha Lee Ji Ah bị các anh chị em tố giả mạo chữ ký và con dấu để thế chấp khu đất 16,9 tỷ won (302 tỷ đồng) – một phần trong tổng diện tích tranh chấp. Người thân cho biết, họ chỉ phát hiện sự việc khi khu đất bị đem đấu giá năm 2018. Dù người cha liên tục phủ nhận, vụ kiện vẫn tiếp diễn và thu hút sự giám sát của dư luận.

Truyền thông Hàn còn đào sâu vào quá khứ của ông nội nữ diễn viên, tiết lộ những hoạt động chính trị "nhạy cảm". Lee Ji Ah thừa nhận, cô đã tự tìm hiểu tài liệu lưu trữ và xác nhận thông tin này. Cô gửi lời xin lỗi công chúng vì những ồn ào liên quan đến gia đình.

Lee Ji Ah bước vào làng giải trí năm 2007 với vai diễn trong Thái Vương Tứ Thần Ký – dự án được cho là có sự hỗ trợ của chồng cũ, huyền thoại K-pop Seo Taiji. Từ đó, cô gặt hái thành công với hàng loạt tác phẩm như Beethoven Virus, My Mister và đặc biệt là Penthouse. Scandal lần này đang đe dọa đánh sập hình ảnh "nữ hoàng phim truyền hình" mà cô dày công xây dựng.

Jang Geun Suk ám ảnh về bạn gái cũ

Tài tử Jang Geun Suk vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau những chia sẻ gây tranh cãi về chuyện tình cảm cá nhân trong show Please Take Care of My Refrigerator của đài JTBC. Trong chương trình phát sóng ngày 24/2, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ thói quen gọi điện cho người yêu cũ mỗi khi say rượu, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu anh có thực sự quên được mối tình đã qua.

Theo tờ Newsis, Jang Geun Suk tiết lộ lý do anh quyết định từ bỏ thói quen uống rượu một mình, nguyên nhân sâu xa có liên quan đến người yêu cũ: "Tôi hay uống rượu khi ở một mình trong quá khứ nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi sợ mình có thể lại gọi điện cho người yêu cũ mà không có lý do. Chẳng phải bất ngờ gọi cho cô ấy rồi đột nhiên hỏi câu ‘Em đã ngủ chưa?’ là một hành động vô cùng kỳ lạ hay sao?".

Lời thú nhận này khiến MC Ahn Jung Hwan, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng, ngạc nhiên: "Cậu thực sự từng làm như vậy sao?". Jang Geun Suk gật đầu thừa nhận.

Jang Geun Suk chia sẻ lý do anh quyết định từ bỏ thói quen uống rượu một mình.

Tiết lộ của Jang Geun Suk nhanh chóng gây ra những phản ứng trái chiều từ khán giả. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động gọi điện cho người yêu cũ, đặc biệt trong trạng thái say xỉn, là thiếu tế nhị và có thể gây phiền toái, thậm chí quấy rầy cuộc sống riêng tư của người khác. Nhiều ý kiến nói hành động này là "đáng bị lên án", đặc biệt nếu người yêu cũ của anh đã có mối quan hệ mới hoặc gia đình riêng.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực Jang Geun Suk, cho rằng đây chỉ là hành động bộc phát trong lúc say và không nên bị đánh giá quá khắt khe. Một số người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với nam diễn viên, cho rằng anh chỉ đang thể hiện sự chân thật và có lẽ vẫn còn vương vấn tình cảm với người cũ.

Trong quá khứ, Jang Geun Suk từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân, bao gồm nữ diễn viên Park Shin Hye, người mẫu Nhật Bản Makimu và một số cô gái ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, tài tử sinh năm 1987 luôn nhanh chóng phủ nhận.

Jang Geun Suk bắt đầu sự nghiệp giải trí khi mới 5 tuổi với vai trò người mẫu nhí. Anh đóng phim từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim truyền hình đình đám như Cô nàng đẹp trai, Beethoven Virus, Love Rain... Với tài năng diễn xuất và ngoại hình điển trai, Jang Geun Suk luôn là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

Lisa thân thiết với Paris Hilton

Paris Hilton vừa tổ chức tiệc sinh nhật ấn tượng tại biệt thự Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ), quy tụ loạt gương mặt đình đám, trong đó có sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) và Sydney Sweeney – hai ngôi sao đang gây sốt với dự án The White Lotus.

Bà mẹ hai con diện đầm hồng lấp lánh, phối cùng đôi bốt cao tôn dáng, khéo léo tạo dáng bên Lisa và Sydney Sweeney. Trên trang cá nhân, Paris chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Cảm ơn tất cả vì đã đến đây! Tôi đã có một đêm tuyệt vời và sẵn sàng đón tuổi mới đầy hứng khởi!”. Dù đã 43 tuổi, Hilton vẫn khiến khán giả trầm trồ với thần thái rạng ngời, không hề kém cạnh hai mỹ nhân 27 tuổi.

Đáng chú ý, Lisa – thành viên BLACKPINK – thể hiện mối quan hệ thân thiết với Paris khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Trước đó, họ từng ghi hình chung cho chương trình truyền hình Paris in Love và liên tục tương tác trên mạng xã hội.

Lisa dự tiệc sinh nhật Paris Hilton.

Cả Lisa và Sydney Sweeney đều gắn liền với series đình đám The White Lotus. Sydney từng tham gia mùa đầu (2021), còn Lisa vừa được xác nhận vào dàn diễn viên chính của mùa ba – dự án đánh dấu bước tiến vào Hollywood của nữ thần tượng.

Nếu Sydney Sweeney đã khẳng định tên tuổi qua Euphoria và The White Lotus thì Lisa đang dần chuyển mình từ ngôi sao K-pop sang nghệ sỹ toàn cầu. Ngoài việc ký hợp đồng với RCA Records (Mỹ), cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, từ Met Gala đến LHP Cannes.

Buổi tiệc sinh nhật của Paris Hilton thể hiện sức ảnh hưởng đa chiều của những người phụ nữ quyền lực trong làng giải trí. Trong khi Paris tiếp tục khẳng định danh hiệu “biểu tượng văn hóa pop”, Lisa và Sydney đang viết tiếp câu chuyện thành công của thế hệ mới.