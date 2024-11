Sao Hàn 15/11: Kim Tae Hee hiếm hoi nói về đời tư, bạn trai tỷ phú nâng đỡ Lisa

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 15/11.

Jung Hae In giàu có thế nào?

Tài tử Jung Hae In có khối tài sản "khủng" nhờ đam mê diễn xuất và nhạy bén kinh doanh. Theo Celebrity Net Worth, Jung Hae In có giá trị tài sản ròng ước tính là 14 triệu USD, tính đến tháng 9/2024.

Một phần đáng kể thu nhập của Jung Hae In đến từ các vai diễn và hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ. Ví dụ như năm 2019, Jung Hae In tham gia bộ phim tình cảm Tune in for love. Bộ phim thu về hơn 8,5 triệu USD tại phòng vé, giúp diễn viên bỏ túi một khoản không nhỏ. Năm 2021, anh từng kiếm được 81.000 USD cho mỗi tập phim của bộ phim tình cảm lãng mạn Snowdrop.

Jung Hae In sở hữu khối tài sản 14 triệu USD ở tuổi 36.

Bên cạnh đó, ngôi sao Hàn Quốc còn có thu nhập từ việc đầu tư bất động sản cao cấp và truyền thông xã hội. Theo TheKoreaTimes, Jung Hae In sở hữu một căn hộ biệt thự trị giá 3,7 triệu USD tại thị trấn giàu có Chungdamdong của Seoul. "Biệt thự Hyosung" được ngôi sao mua với giá 4,4 tỷ won vào tháng 9/2018, là một ngôi nhà sang trọng và có cấu trúc song lập.

Trên Instagram, Jung Hae In sở hữu hơn 12,1 triệu người theo dõi. Mỗi bài đăng của anh đều thu hút sự quan tâm của hàng triệu người và mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo. Với mức cát-sê từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng, Instagram đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của ngôi sao này.

Kim Tae Hee hiếm hoi tiết lộ về đời tư

Mới đây, vợ chồng Kim Tae Hee và hai con gái đã có mặt tại một nhà thờ ở Seoul để làm lễ. Tại đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về cuộc sống của mình. Theo Kim Tae Hee, cuộc sống của cô hiện tại cũng giống như bao người phụ nữ khác khi dành phần lớn thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng các con.

Cô chia sẻ về bản thân luôn "là học sinh gương mẫu ở trường và học tập chăm chỉ để đạt được điều mình mong muốn". Diễn viên kể về hành trình: "Tôi đã trải qua niềm vui khi vào đại học, sau đó may mắn được trở nên nổi tiếng và nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Hiện tại tôi có hai cô con gái quý giá hơn bất kỳ điều gì trên thế giới và tôi nghĩ mình đã tạo dựng được một gia đình hòa thuận mà tôi hằng mơ ước".

Kim Tae Hee gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện tại sự kiện ở nhà thờ.

Cô thừa nhận cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo: "Trong hơn 40 năm qua, không phải khoảnh khắc nào của cuộc sống cũng vui vẻ, không lo lắng và tốt đẹp. Trong cuộc sống, tôi cũng có nhiều lo lắng, mâu thuẫn, khó khăn giống như bạn mà tôi luôn phải đối mặt". Trước những vấn đề đó, Kim Tae Hee lựa chọn vượt qua bằng cách tìm ra hướng giải quyết cũng như chia sẻ với những người xung quanh.

Kim Tae Hee -ngọc nữ của màn ảnh Hàn, bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 2000. Tên tuổi cô gắn liền với loạt phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Hi Bye Mama... Kim Tae Hee hiện chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim truyền hình Mỹ Butterfly.

Cô kết hôn với Rain vào năm 2017. Cặp đôi lần lượt đón các con chào đời vào năm 2017 và 2019. Từ khi con đi học, Kim Tae Hee đa phần ở Los Angeles với con, thỉnh thoảng ông xã bay sang với vợ con.

Lisa (BLACKPINK) được bạn trai tỷ phú ''nâng đỡ''

Ấn phẩm trực tuyến The Hollywood Issue 2025 của tạp chí Vanity Fair đã chính thức ra mắt, vinh danh những tài năng sáng giá nhất của Hollywood. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Zendaya, Nicole Kidman, danh sách năm nay còn gây bất ngờ khi có sự góp mặt của Lisa (BLACKPINK), nữ thần tượng K-pop đình đám.

Việc Lisa xuất hiện trong danh sách The Hollywood Issue 2025 đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi các diễn viên khác đều có những đóng góp đáng kể cho ngành điện ảnh, thì Lisa lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Chưa kể, ấn phẩm TheHollywood Issue được phát hành chỉ sau vài ngày bộ phim The White Lotus mà Lisa diễn xuất tung ra trailer đầu tiên. Điều này khiến nhiều người cho rằng quyết định của Vanity Fair là có phần ưu ái và thiếu khách quan.

Lisa gây tranh cãi khi xuất hiện cùng dàn sao đình đám Hollywood.

Không ít ý kiến cho rằng cô đã lợi dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng của bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault để "mua suất" và có được những cơ hội mà nhiều diễn viên khác phải cố gắng rất nhiều mới có được.

"Làm sao Lisa có thể vào danh sách đó vậy trong khi cô ấy còn chưa có bộ phim nào ra mắt", "Lisa chưa từng diễn xuất trước đây mà lại được tôn vinh ư?", "Có phải bạn trai tỷ phú của Lisa đã dùng tiền tác động", "Lisa có tài nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ không thể có tên trong danh sách The Hollywood Issue hay vai diễn trong phim của HBO nếu không có sự hâu thuẫn của bạn trai", cư dân mạng chỉ trích Lisa.

Ngày 11/11, HBO đã ''nhá hàng'' bộ phim The White Lotus có sự góp mặt của Lisa trong tạo hình khác lạ. Lisa được cho là sẽ đảm nhiệm nhân vật quản lý khu nghỉ dưỡng xa hoa. Có ý kiến cho rằng Lisa sẽ có vai trò như phản diện chính, tác động gián tiếp tới nội dung của bộ phim và nắm trong tay cú plot twist ở phần kết, tương tự như 2 quản lý tiền nhiệm của 2 mùa trước đó. Do đó, khán giả đang rất mong chờ phần thể hiện của nữ thần tượng.