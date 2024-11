Sao Hàn 12/11: Hwayoung tố T-ara bạo hành, diễn viên ly hôn chồng vì cảnh nóng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 12/11.

Hwayoung tố T-ara bạo hành, phỉ báng

Mới đây, CEO Kim Kwang Soo bất ngờ đề cập vụ scandal T-ara 12 năm trước. Ông khẳng định đã đứng về phía các thành viên và chia sẻ lý do giữ im lặng suốt thời gian qua là vì muốn bảo vệ tương lai của Hwayoung.

Sau những chia sẻ của ông Kim Kwang Soo trên sóng truyền hình, Hwayoung đã lập tức viết tâm thư dài, khẳng định lại việc cô thực sự đã bị các thành viên khác bắt nạt.

Sau 12 năm giữ im lặng, nữ rapper đã quyết định lên tiếng. Côi viết: "Đầu tiên, việc tôi bị bắt nạt là sự thật. Việc nói rằng tôi chưa từng bị bắt nạt và chỉ 'cosplay nạn nhân' là hoàn toàn sai sự thật. Là một thành viên mới của T-ARA, tôi luôn mang trong mình ám ảnh phải không làm tổn thương các thành viên cũ và cố gắng hòa nhập với họ.

Tuy nhiên, các thành viên cũ của T-ARA đã liên tục tấn công và xúc phạm tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Tôi đã kiên trì chịu đựng vì nghĩ rằng nếu mình làm việc chăm chỉ hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện", Hwayoung viết.

Cô còn cho biết mình có rất nhiều bằng chứng về việc bản thân bị bắt nạt, thậm chí còn định tổ chức họp báo để công khai mọi chuyện. Nhưng CEO Kim Kwang Soo đã đề nghị cô giữ im lặng, ông sẽ chấm dứt hợp đồng với chị gái cô trong êm đẹp. Khi ấy, Hwayoung cho rằng đây là quyết định tốt nhất: "Cuối cùng, tôi đã rời đi mà không nhận được lời xin lỗi nào, và tôi đã im lặng suốt 12 năm qua".

Chia sẻ của Hwayoung thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Khán giả cũng chia làm hai chiều rõ ràng: Bên ủng hộ Hwayoung và bên nghi ngờ, đổ lỗi cho Hwayoung vì đã "góp phần" làm đổ vỡ sự nghiệp của T-ara. Đến nay sự việc vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.

Ra mắt năm 2009, 6 thành viên T-ara "làm mưa làm gió" với hàng loạt hit Lies, Time To Love, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovely Dovey... Năm 2010, Hwayoung gia nhập T-ara đã mở ra một chương đầy sóng gió cho nhóm. Năm 2012, Hwayoung thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy. Tháng 7 năm ấy, Hwayoung đơn phương rời nhóm khiến tin đồn bắt nạt lan rộng khiến T-ara đối mặt với khủng hoảng bị tẩy chay.

Dù nhóm phủ nhận cáo buộc nhưng cặp chị em Hwayoung và Hyoyoung lại giành được sự đồng cảm của công chúng, khiến nhóm bị tẩy chay mạnh mẽ, sự nghiệp tụt dốc không phanh. Phải đến 6 năm sau đó, T-ara mới được minh oan qua bài phỏng vấn độc quyền của cựu CEO Kim Kwang Soo với tờ Sports Seoul, nhưng cũng chẳng thể cứu lại được sự nghiệp huy hoàng của nhóm trước đây.

Nữ diễn viên ly hôn chồng vì cảnh nóng

Người mẫu, diễn viên Jang Ga Hyun kết hôn với ca sĩ 015B Cho Sung Min trong hai thập kỷ. Cặp đôi kết hôn vào năm 2000 và có hai đứa con, nhưng đã ly hôn vào năm 2020.

Năm 2022, cả hai xuất hiện trong chương trình We Got Divorced season 2, trong đó cuộc hôn nhân đầy rắc rối của họ được công khai. Chương trình tiết lộ rằng cặp đôi đã ly hôn có một loạt vấn đề dẫn đến những cảm xúc oán giận chưa được giải quyết đối với nhau. Trong đó có sự can thiệp quá mức của chồng cũ vào sự nghiệp của cô.

Theo Jang Ga Hyun, chồng cũ chưa bao giờ ủng hộ cô diễn xuất. Nhưng khi cô nhận được lời mời tham gia một vai trong bộ phim năm 2019, How To Live In This World , lúc đầu anh đã động viên cô. Tuy nhiên, sự khích lệ không kéo dài được lâu, vì anh ta liên tục hỏi cô về một cảnh nóng trong phim.

"Hồi đó, tôi nhận được lời mời đóng một vai trong một bộ phim. Sau khi nhận được kịch bản, tôi nói với chồng cũ rằng tôi thực sự muốn quay lại đóng phim và vai diễn này thực sự có thể trở thành cơ hội mở ra cánh cửa cho tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn đảm nhận vai diễn này. Anh ấy đồng ý và động viên tôi. Vì vậy, tôi đã chấp nhận vai diễn và bắt đầu quay.

Nhưng vai diễn có một cảnh sex. Anh ấy sẽ hỏi tôi những câu như, 'hôm nay em làm phần nào?' hoặc 'em kêu thế nào khi tập luyện?' và những câu đại loại thế. Thật là căng thẳng khi phải nói chuyện với anh ấy về điều đó",Jang Ga Hyun nói.

Trước đó, Jang Ga Hyun đã đối chất với chồng cũ về vấn đề này trên chương trình TV Chosun và chồng cũ thừa nhận đã "ghét" nghề nghiệp của cô. Cô bình luận rằng việc anh ta không tôn trọng nghề nghiệp của cô là giọt nước tràn ly dẫn đến ly hôn.

Sau bộ phim, vụ ly hôn, Jang không thể diễn xuất nữa. Cô cho biết mình không nhận được lời mời đóng phim truyền hình hay phim điện ảnh nào kể từ năm 2022. Cô tiếp tục sống trong cảnh nợ nần chồng chất sau khi kinh doanh thất bại và chồng cũ không chia sẻ gánh nặng kinh tế với cô.

BlackPink dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng tháng 11

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng 11 dành cho các nhóm nhạc nữ Kpop.

Blackpink vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tháng này sau khi chứng kiến mức tăng điểm số khổng lồ 224,63%, nâng tổng điểm của nhóm lên 12.644.046 trong tháng 11. Các tìm kiếm về nhóm thường tập trung vào "Rosé", "APT" và "hội chứng". Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều mang tính tích cực, với các từ khóa như "kỷ lục", "thú vị" và "hạnh phúc" được sử dụng nhiều nhất.

Rosé đã góp phần lớn đưa Blackpink trở lại vị trí số 1 danh tiếng nhóm nhạc nữ sau 9 tháng với màn tái xuất bùng nổ. Lần gần nhất nhóm đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng này là tháng 1/2024.

Sự kết hợp giữa Rosé và Bruno Mars trong APT. đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu, giúp nữ ca sĩ thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho Kpop, từ việc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn đến việc trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt được nhiều thành tích đáng kể trên thị trường quốc tế.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Aespa với sự tăng trưởng nhẹ về chỉ số danh tiếng thương hiệu. IVE giữ vững vị trí thứ ba, trong khi LE SSERAFIM có chút giảm sút. Bất ngờ thay, (G)I-DLE đã có một bước tiến ấn tượng khi lọt vào Top 5.