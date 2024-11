Sao Hàn 13/11: Idol T-ara có thai con thứ 4 giữa lúc bị cáo buộc lạm dụng trẻ em

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 14/11

Song Hye Kyo thân thiết với đàn em kém 12 tuổi

Suzy hiếm hoi chia sẻ về tình bạn với đàn chị Song Hye Kyo. Mới đây, cô đăng tải hình ảnh ghép tay và làm hình trái tim cùng Song Hye Kyo. Bức ảnh cho thấy tình cảm gần gũi, quý mến của hai nữ diễn viên.

Vài tuần trước đó, Suzy tiết lộ nhận được xe cafe đàn chị gửi tặng. Diễn viên đăng ảnh khoe chiếc xe cà phê cô nhận được từ Song Hye Kyo, kèm lời nhắn: "Món quà bất ngờ mà Song Hye Kyo gửi cho tôi đến trường quay 'Genie'. Cảm ơn chị. Tôi sẽ tận hưởng và cố gắng hết sức vì công việc! Thật ngọt ngào".

Song Hye Kyo thân thiết Suzy.

Dù cách nhau 13 tuổi, Suzy và Song Hye Kyo lại có mối quan hệ thân thiết. Hồi tháng 6 năm nay, cả hai đăng tải những bức ảnh chụp chung trong buổi hẹn. Nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, hai diễn viên chưa từng có tương tác hay dự án đóng chung. Vài ngày sau, Song Hye Kyo tiếp tục đến nhà Suzy chơi và chụp ảnh cùng chú cún mà Suzy nuôi.

Song Hye Kyo từng chia sẻ rằng tình bạn giữa cô và Suzy bắt đầu từ sau sự kiện Blue Dragon Series Awards và nhanh chóng trở nên thân thiết. Song Hye Kyo từng mời Suzy đến nhà và trò chuyện cùng nhau. Cả hai có vài lần đi chơi cùng nhau và chụp ảnh kỷ niệm.

Hiện tại, Suzy đã quyết định tham gia dự án mới đầy hứa hẹn Everything Will Come True của biên kịch Kim Eun Sook, trong khi đó, Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho sự trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Black Nun.

Areum mang thai con thứ 4 giữa lúc bị truy tố

Sports Chosun đưa tin Areum đã sinh con thứ 3 vào ngày 28/9 và đang mang thai con thứ 4. Thời gian qua, nữ ca sĩ vướng nghi vấn phá thai.

Trước những tin đồn thất thiệt về việc phá thai, Areum đã lên tiếng phủ nhận một cách dứt khoát. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô đau lòng khi nghe những lời đồn đoán ác ý về con mình. Areum khẳng định rằng cô yêu thương con mình rất nhiều và những lời đồn đoán đã khiến cô tổn thương. Cô mong muốn mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình mình.

Areum mang thai con thứ 4 giữa lúc bị truy tố.

Thông tin Areum sinh con và mang thai đã gây bất ngờ lớn cho công chúng, đặc biệt là khi cô đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về lừa đảo và lạm dụng trẻ em.

Ngày 12/8, tờ Yonhap News đưa tin cựu thành viên nhóm T-ara đã bị chuyển giao cho cơ quan công tố với cáo buộc vay 37 triệu won (gần 27.000 USD) từ người quen và không trả lại. Sở cảnh sát Gwangmyeong ở tỉnh Kyunggi thông báo họ đưa cô đến cơ quan công tố vào cuối tháng 7 với tội danh lừa đảo.

Trước đó, Areum tố cáo chồng cũ là doanh nhân Kim Yong Gul ngược đãi mẹ con cô. Tuy nhiên, qua điều tra của cảnh sát, cáo buộc chống lại Kim Yong Gul theo Đạo luật Phúc lợi Trẻ em (lạm dụng trẻ em) không được công nhận. Ngược lại, Areum bị buộc tội lạm dụng trẻ em.

Cựu quản lý hối hận sau cái chết của cố diễn viên Song Jae Rim

Ngày 12/11, tài tử Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Song Jae Rim khiến đồng nghiệp, khán giả rất bàng hoàng. Mới đây, cựu quản lý đã có những chia sẻ xúc động về tài tử Mặt trăng ôm mặt trời.

"Diễn viên Song Jae Rim giống như một người anh trai của tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy khi làm việc cùng nhau. Khi tôi nghĩ đến việc nghỉ việc và đấu tranh với tương lai của mình, anh ấy cũng sẽ lo lắng và nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã rất vui khi làm việc cùng nhau trên phim trường, và vào những ngày nghỉ của Jae Rim đôi khi tôi sẽ đi cùng khi anh ấy đi xe máy", cựu quản lý của Song Jae Rim chia sẻ.

Cựu quản lý hối hận sau cái chết của cố diễn viên Song Jae Rim.

Cựu quản lý nói anh ấy hối hận vì đã không liên lạc với nam diễn viên trước khi anh qua đời: "Sau khi tôi nghỉ việc, tôi không muốn làm phiền anh ấy, vì vậy tôi đã không liên lạc gần đây. Đó là một cảm giác sốc và buồn. Anh ấy luôn nghĩ đến người khác và là một diễn viên tuyệt vời, người đã làm rất nhiều công việc tình nguyện".

Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức tại Nhà tang lễ Yeouido St. Mary lúc 12h ngày 14/11.

Nam diễn viên Song Jae Rim sinh năm 1985, là diễn viên người mẫu nổi tiếng xứ Hàn. Anh khởi nghiệp với tư cách người mẫu và xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang của Hàn Quốc trước khi trở thành diễn viên vào năm 2009

Năm 2012, anh đóng vai Kim Je Woon trong tác phẩm Mặt trăng ôm mặt trời và trở nên nổi tiếng. Thời điểm đó, anh là một trong những diễn viên trẻ tài năng được triển vọng cho làn sóng Hallyu. Sau này Jae Rim góp mặt trong các bộ phim khác như Goodbye Mr. Black, Unkind Ladies,...

Nam tài tử gây chú ý sau khi tham gia chương trình Chúng ta đã kết hôn cùng với "nàng cháo" Kim So Eun. Cả hai vướng phải tin đồn hẹn song phía Kim So Eun phủ nhận điều này.

Nam diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò Jiyeon (T-ara) sau khi hợp tác trong bộ phim I wanna hear your song. Tuy nhiên công ty quản lý của hai nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận.