Sao Hàn 11/2: Song Hye Kyo 'nên duyên' với tài tử Gong Yoo

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 11/2.

Song Hye Kyo, Gong Yoo ''nên duyên'' trong phim mới

Hai ngôi sao hàng đầu Song Hye Kyo và Gong Yoo sẽ hợp tác trong series mới của Netflix mang tên Show Business. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc những năm 1960-1980, kể về câu chuyện những con người nỗ lực vươn tới thành công giữa thời kỳ khó khăn và bạo lực.

Kịch bản được chấp bút bởi biên kịch tài năng Noh Hee Kyung, người đứng sau thành công của các tác phẩm như Our Blues, Dear My Friends, It's Okay, That's Love và That Winter, the Wind Blows. Sự tham gia của đạo diễn Lee Yoon Jung, người từng làm nên tên tuổi với Coffee Prince, Cheese in the Trap và Heart to Heart, càng làm tăng sự kỳ vọng dành cho dự án này.

Song Hye Kyo, Gong Yoo và dàn sao đình đám góp mặt trong loạt phim "Show Business".

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một phụ nữ kiên cường trải qua tuổi thơ đầy khó khăn. Khao khát tìm kiếm cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, cô chấp nhận rủi ro để theo đuổi ước mơ của mình. Đây là lần thứ ba Song Hye Kyo hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung.

Gong Yoo sẽ hóa thân thành Dong Gu, người bạn thời thơ ấu của Min Ja. Họ cùng nhau đối mặt với nhiều thử thách và cuối cùng bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Dong Gu là một nhân vật trung thành, sẵn sàng làm mọi thứ vì Min Ja. Người hâm mộ đặc biệt hào hứng với sự tái hợp giữa Gong Yoo và đạo diễn Lee Yoon Jung kể từ Coffee Prince.

Kim Seol Hyun vào vai Min Hee, người bạn phức tạp của Min Ja với mối quan hệ vừa yêu vừa ghét. Cha Seung Won sẽ đảm nhận vai Gil Yeo, một nhà soạn nhạc huyền thoại, người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nhiều ca sỹ thành công. Lee Ha Nee hóa thân Yang Ja, mẹ của Min Hee, người phụ nữ quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành ca sỹĩ bất chấp khó khăn tài chính và thực tế khắc nghiệt.

Với đội ngũ sáng tạo tài năng và dàn diễn viên hùng hậu, Show Business dự kiến sẽ ra mắt độc quyền trên Netflix, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu.

IU, Lee Jong Suk vướng tin đồn rạn nứt

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn cặp đôi đình đám của làng giải trí Hàn Quốc - IU và Lee Jong Suk - đã "đường ai nấy đi" sau hơn một năm công khai hẹn hò.

Theo tờ Sinchew, trong loạt ảnh IU đăng tải trên mạng xã hội, nhiều khán giả Trung Quốc tinh ý nhận thấy chiếc nhẫn ở ngón trỏ bên phải của nữ ca sỹ. Theo quan niệm của người Hàn Quốc, cách đeo nhẫn này mang thông điệp độc thân. Sự việc nhanh chóng gây ồn ào trên Weibo, đưa chủ đề về cặp sao vào top 10 tìm kiếm. Tuy nhiên, cả IU và Lee Jong Suk đều chưa lên tiếng phản hồi.

Cặp đôi Lee Jong Suk - IU vướng tin đồn chia tay.

Thời gian qua, cặp đôi không xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên nghi ngờ về sự rạn nứt. Hồi tháng 9 năm ngoái, tin đồn chia tay từng xuất hiện nhưng Lee Jong Suk nhanh chóng bác bỏ bằng cách đến dự đêm nhạc của bạn gái.

IU và Lee Jong Suk bí mật hẹn hò vào cuối năm 2022, sau đó công khai mối quan hệ. Chuyện tình cảm của họ được đánh giá là ngọt ngào và ổn định.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim như V.I.P, Tuổi trẻ sục sôi, The Face Reader, Biệt đội tiêm kích, Ghost...

IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Ji Eun. Cô là ca sỹ, diễn viên được yêu thích tại xứ sở kim chi. Vượt qua tuổi thơ nghèo khó, IU gặt hái thành công nhờ sự kiên trì và nỗ lực.

Thành viên T-ara tiết lộ bí quyết giảm cân "thần tốc"

Ngày 7/2, trên trang Instagram cá nhân, Hyomin, thành viên nhóm nhạc T-ara, chia sẻ hành trình giảm cân đầy nỗ lực của mình cùng những bí quyết giúp cô thành công.

Hyomin thừa nhận: "Ăn kiêng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi, nhưng vì quá yêu thích ăn uống, tôi đã chạm đến cân nặng cao nhất từ trước đến nay vào hai năm trước". Việc duy trì cân nặng sau giảm cân là rất khó khăn và thể trạng của cô đã thay đổi sau khi bước sang tuổi 30.

Hyomin khiến công chúng trầm trồ với thân hình nuột nà sau giảm cân.

Để giúp những người hâm mộ cũng đang gặp khó khăn trong việc giảm cân, Hyomin chia sẻ những bí quyết của mình. Trong một đoạn video ngắn, cô phác thảo các mẹo ăn kiêng, bao gồm: Không bỏ đói bản thân, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và uống vitamin tổng hợp trước khi đi ngủ.

Video cũng cho thấy quá trình giảm cân đáng kinh ngạc của Hyomin, từ 56kg xuống còn 49kg.

Vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét và những đoạn video tập luyện của Hyomin thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, truyền cảm hứng cho nhiều người trên hành trình giảm cân và thay đổi bản thân.

Hyomin sinh năm 1989, ra mắt với tư cách là thành viên của T-ara vào năm 2009. Cô và nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với hàng loạt hit đình đám như Lies, Roly-Poly, Bo Peep Bo Peep, Crazy Because of You và Lovey-Dovey, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của K-pop.