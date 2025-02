Sao Hàn 9/2: 'Nữ thần Kpop' chia sẻ vụ ghép ảnh nóng, phim của Jisoo lập kỷ lục

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 9/2.

“Nữ thần Kpop” UEE bị cắt ghép ảnh nóng bên trai lạ

Mới đây, vụ ảnh nóng liên quan đến UEE (cựu thành viên nhóm nhạc After School) vào năm 2009 bất ngờ bị "đào lại" và trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc do nữ ca sỹ chia sẻ những chi tiết về vụ việc này trong một vlog mới trên kênh YouTube By PDC.

Theo lời UEE, vào thời điểm đó, kẻ xấu đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để ghép khuôn mặt cô vào một bức ảnh khỏa thân của người đàn ông lạ mặt. Bức ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, gây ra một cú sốc lớn cho dư luận. Vụ việc xảy ra khi UEE chỉ mới ra mắt được 3 tháng.

Ngay sau khi bức ảnh lan truyền, UEE bị triệu tập đến văn phòng công ty để gặp CEO. Thay vì nổi giận và trách mắng, CEO trấn an tinh thần của nữ ca sỹ và hành động kịp thời để giải quyết khủng hoảng truyền thông. Đại diện của UEE sau đó cung cấp bằng chứng cho thấy bức ảnh là một sản phẩm chỉnh sửa ác ý. Vụ việc nhanh chóng lắng xuống và UEE tiếp tục sự nghiệp của mình.

Vụ lùm xùm ảnh nóng đã để lại vết thương tâm lý lớn trong lòng nữ thần tượng.

Trong vlog mới nhất, UEE đã bày tỏ lòng biết ơn đối với CEO của công ty quản lý: "Tôi đã rất sợ hãi khi bị gọi đến văn phòng. Tôi thực sự biết ơn CEO. Anh ấy đã nói chuyện với tôi một cách tử tế và ân cần. Anh ấy nói rằng 'UEE, chúng tôi tin em, chúng tôi biết em sẽ không bao giờ làm như vậy; nhưng hiện tại mọi tin đồn đều hướng về em, hãy nhìn vào bức ảnh và cho tôi biết sự thật là gì'".

Nhờ sự tin tưởng và thái độ thiện chí của CEO, UEE đã có thể giữ vững tinh thần để chứng minh sự trong sạch của mình.

UEE cũng thừa nhận rằng sau vụ việc này, cô từng cảm thấy hoang mang trước quyết định gia nhập showbiz: "Lúc đó, tôi chỉ mới ra mắt chưa đầy 3 tháng. Vụ việc đã gây ra cho tôi một vết thương lòng sâu sắc. Tôi luôn sống với phương châm 'Không làm hại đến người khác'. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy như mình đang gây hại cho danh tiếng của After School và công ty.

Tôi từng nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này một cách dễ dàng. Nhưng sự thật là nó đã để lại một vết sẹo lớn trong tôi. Dù sự thật đã được phơi bày và đó chỉ là ảnh photoshop, nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ. Tôi cảm thấy nếu chuyện này xảy ra ở thời điểm hiện tại, tôi có thể dễ dàng vượt qua hơn".

UEE sinh năm 1988, ra mắt cùng After School vào năm 2009 và từng là một trong những "nữ thần Kpop" hot nhất của làng nhạc Hàn Quốc. Ngoài sự nghiệp ca hát, cô còn gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất với các bộ phim như Cô nàng đẹp trai, High Society...

Phim của Jisoo lập kỷ lục

Bộ phim truyền hình Newtopia do Jisoo (Blackpink) và Park Jung Min đóng chính ra mắt khán giả ngày 7/2 trên nền tảng Coupang Play và lập tức tạo nên cơn sốt. Phim lập kỷ lục về số lượng người xem cao nhất trong ngày đầu phát sóng (so với tất cả các phim từng được chiếu trên nền tảng này).

Newtopia cũng đứng đầu trong "Báo cáo thông tin chi tiết của người tiêu dùng" về xếp hạng người xem nội dung nền tảng phát trực tuyến trong tuần đầu tiên của tháng 2 ở hai hạng mục "Nhận diện" và "Thu hút người xem". Điều này chứng tỏ sức hút của Jisoo, đặc biệt là khi cô trở lại màn ảnh với vai chính thứ hai sau Snowdrop (2021).

Tuy nhiên, diễn xuất của Jisoo vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, dù đã có tiến bộ nhất định so với các tác phẩm trước, Jisoo vẫn còn thiếu sót trong việc thể hiện những nhân vật đòi hỏi sự ổn định và chiều sâu.

"Newtopia" lập kỷ lục người xem, diễn xuất của Jisoo vẫn gây tranh cãi.

Newtopia được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho thể loại phim zombie của Hàn Quốc. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa người lính nhập ngũ muộn Lee Jae Yoon (Park Jung Min) và bạn gái Kang Young Joo (Jisoo). Cả hai phải đối mặt với đại dịch zombie và tìm cách sống sót ở Seoul.

Đội ngũ sản xuất đã cố gắng kết hợp mô típ xác sống với chất hài lãng mạn để tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, theo Star News, cách xây dựng kịch bản lỏng lẻo của tập đầu tiên đã gây khó khăn cho khán giả trong việc tiếp cận bộ phim.

Phản ứng của khán giả cũng khá chia rẽ. Một số người nhận thấy sự tiến bộ của Jisoo và cho rằng cô nhập vai khá tốt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại chỉ ra rằng phát âm và đài từ vẫn là điểm yếu của nữ ca sỹ.

Những bình luận trái chiều về diễn xuất của Jisoo cho thấy, dù sở hữu lượng fan hùng hậu và visual nổi bật, cô vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để khẳng định khả năng diễn xuất của mình.

Con gái Choi Jin Sil trình diễn tại Seoul Fashion Week

Tại show thời trang 2025 F/W Seoul Fashion Week diễn ra ở Dongdaemun Design Plaza (DDP), Seoul, Choi Jun Hee - con gái cố diễn viên Choi Jin Sil - đã gây ấn tượng khi trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Kim Joo Han.

Sự xuất hiện của Jun Hee trên sàn catwalk đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp người mẫu tự do của cô. Vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái tự tin của Jun Hee nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới truyền thông.

Hai người con của cố diễn viên Choi Jin Sil - Choi Hwan Hee và Choi Jun Hee - gây chú ý khi cùng góp mặt trong một sự kiện.

Đặc biệt, ở hàng ghế khán giả, Choi Hwan Hee - con trai của Choi Jin Sil - có mặt để ủng hộ em gái mình. Anh không ngừng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Choi Jun Hee trên sàn diễn. Sau sự kiện, hai anh em chụp ảnh chung rất tình cảm.

Jun Hee từng chia sẻ rằng sau những hiểu lầm và xích mích, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên khăng khít.

Truyền thông Hàn Quốc nhận xét rằng Jun Hee ngày càng giống mẹ, cố diễn viên Choi Jin Sil, trong khi Hwan Hee - hoạt động trong làng giải trí với nghệ danh Z-Flat- lại thừa hưởng nhiều nét của bố.