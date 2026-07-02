Sa Pa mùa lúa xanh: Chiêm ngưỡng 'tấm thảm xanh' mướt mắt giữa đại ngàn

(VTC News) -

Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng Mường Hoa hiện ra như một tấm thảm khổng lồ được dệt bởi hàng nghìn đường cong mềm mại. Những thửa ruộng bậc thang ôm lấy sườn núi, nối tiếp nhau từ chân bản lên tận lưng chừng trời, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Ảnh: Chảo Láo Lở.

Khác với mùa lúa chín vàng rực thường xuất hiện trên các tấm bưu thiếp du lịch, mùa lúa xanh mang đến cảm giác dịu dàng và dịu mát. Đó là sắc xanh non của những cây lúa đang căng tràn sức sống sau những cơn mưa mùa hạ.

Nhìn từ cabin cáp treo Fansipan, những thửa ruộng hiện lên như những nét cọ mềm mại vẽ lên sườn núi từ độ cao 3.000m. Xen giữa màu xanh ấy là những mái nhà nhỏ của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Giáy nằm nép mình bên triền đồi, tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống miền sơn cước.

Không chỉ là mùa đẹp để ngắm cảnh, mùa lúa xanh còn là thời điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để thực hiện các bộ ảnh check-in. Nguyễn Mai Phương (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô đã lên Sa Pa lần thứ ba nhưng đây là lần đầu tiên ghé thăm vào mùa hè.

“Tôi từng nghĩ Sa Pa đẹp nhất vào mùa đông hoặc mùa lúa chín. Nhưng khi đứng giữa thung lũng Mường Hoa, tôi thực sự choáng ngợp trước mảng xanh ngút tầm mắt. Chỉ cần đưa máy lên là có ảnh đẹp”, Phương chia sẻ.

Những năm gần đây, mùa lúa xanh Sa Pa ngày càng trở thành tâm điểm của các tín đồ nhiếp ảnh và sống ảo. Không ít người cho rằng đây là thời điểm cảnh quan có chiều sâu thị giác nhất, khi màu xanh của lúa hòa cùng màu xanh của núi rừng và những lớp mây trắng lững lờ trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

Ruộng bậc thang Sa Pa từng được tạp chí Travel + Leisure bình chọn là một trong những hệ thống ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.

Đến Sa Pa dịp này, du khách còn được chiêm ngưỡng “những mảng màu” độc đáo khác của mùa hè Tây Bắc đầy màu sắc.

Du khách có thể đặt chân đến Bản Mây để khám phá không gian những nếp nhà truyền thống, trực tiếp trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm hay nghề nhuộm vải thủ công hay hòa mình vào đời sống của các cộng đồng H‘Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Hà Nhì, Thái để thưởng thức những lát cắt sinh động về văn hóa Tây Bắc.

Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những show diễn nghệ thuật đặc sắc được trình diễn hàng ngày tại Bản Mây như ”Đỉnh thiêng du ký“ hay ”Tây Bắc- mùa hoa nở“ với tiếng khèn, điệu múa và âm nhạc dân gian độc đáo, đưa bạn bước vào không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt giữa đại ngàn.

Sa Pa mùa này không chỉ hấp dẫn bởi mùa lúa xanh, mà còn hút hồn du khách bởi thiên đường hoa ngợp ngời, đủ sắc màu tại Fansipan. Khu vực chân núi níu chân du khách với thung lũng hoa hồng rực rỡ, vườn cẩm tú cầu đan xen các sắc xanh – hồng – tím và những triền hoa thanh anh tím biếc, tạo nên bối cảnh vô cùng lãng mạn cho những shoot hình sống ảo.

Trên các triền đồi và dọc tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, sắc tím quyến rũ của thảm hoa Mã tiên thảo khiến du khách mê mẩn, ngất ngây.

Dịp này, hoa dong riềng đỏ, muồng vàng cũng đua nhau khoe sắc, tạo nên những mảng màu rực rỡ, bừng sáng cả góc trời Tây Bắc. Dù đến Fansipan bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ, nhiếp ảnh gia hay các gia đình đang mê mẩn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại thiên đường hoa Fansipan.

Rời những triền hoa rực rỡ nơi lưng chừng núi, hành trình đưa du khách tiếp tục lên cao, xuyên qua màn sương bảng lảng để chạm đến một miền tĩnh lặng, an yên khác của Fansipan – quần thể kiến trúc tâm linh giữa chốn đại ngàn.

Giữa biển mây bồng bềnh, Đại tượng Phật uy nghi, con đường La Hán trầm mặc và mái ngói cổ kính của Kim Sơn Bảo Thắng Tự lần lượt hiện ra như những thước phim quay chậm, tạo nên nhịp lắng sâu đối lập với sắc màu rộn rã nơi chân núi.

Đặc biệt, khoảnh khắc thiêng liêng, lắng đọng nhất của hành trình là khi chạm tay vào cột mốc 3.143m, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên ”Nóc nhà Đông Dương“ trong nghi thức thượng cờ trang nghiêm, in dấu ấn khó phai trong lòng mỗi du khách.

Hành trình ấy càng thêm trọn vẹn khi hương vị Tây Bắc hòa vào khung cảnh mây ngàn. Đó là nét mộc mạc, đậm đà của đặc sản vùng cao tại nhà hàng Chợ Quê; là phút thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê nóng giữa biển mây tại Starbucks; hay những trải nghiệm ẩm thực tinh tế, đa sắc màu tại nhà hàng Vân Sam và nhà hàng Sharia.

Mùa hè này, Sun World Fansipan Legend kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan bằng chuỗi hoạt động độc đáo như: Triển lãm Thập kỷ khai hoa, Lễ hội Thổ cẩm, Hoa Sen đá, khám phá Bản Mây cùng người bản địa… kéo dài từ nay đến hết năm 2026. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và lưu lại kỷ niệm với mốc son lịch sử khó quên của ”Nóc nhà Đông Dương“.

Sự hòa quyện tinh tế giữa thiên nhiên ngoạn mục, văn hóa độc đáo và ẩm thực đặc sắc cùng vô vàn trải nghiệm ”độc nhất vô nhị“ khiến chuyến du ngoạn Fansipan mùa lúa xanh trở thành trải nghiệm trọn vẹn, mang đến cho du khách một mùa hè khó quên.